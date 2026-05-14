"Колената омекват пред големите пари": ЕС праща хора да помагат на "Капитан Андреево", защото са неподкупни

Представители на ЕС ще бъдат на ГКПП "Капитан Андреево", за да помагат на колегите си от БАБХ. Повикани са, за да има повече хора на терен, които не могат да бъдат купени.

Това обясни земеделският министър от служебния кабинет на Андрей Гюров Иван Христанов.

"Защото омекват колената, когато се намесят големите пари и онези с мутренското поведение. "Фронтекс" в последните 20 години нямат натрупан опит да контролират стоки и суровини, фокусът им беше трафик и миграция на хора", допълни Христанов.

Още: ЕК ще помага на БАБХ за контрола на “Капитан Андреево“

"Да си отвоюваме границата"

По думите му има взето решение какво да се прави на ГКПП "Капитан Андреево", а преди това в ход е подготвителна фаза.

"Всъщност решение какво трябва да се прави там отнема време. През 2022 г. ни отне 5 месеца да направим добър анализ на ситуацията, за да знаем как да постъпим, бандитите не се дават лесно, когато кокалът е между 5 и 8 млн. лв. на ден. Тогава си върнахме границата с 5 месеца подготвителна фаза. Сега тази фаза беше по-кратка – към края на втората седмица създадохме решението как да бъдат отстранени фирмите от "Капитан Андреево" от завладените от тях териториите. През 2022 г. когато правителството на Кирил Петков смени служебното, се наложи Иван Демерджиев да изпраща жандармерия да си отвоюваме границата", коментира Христанов.

Служебният министър уточни, че сегашните действия и решения за "Капитан Андреево" са съгласувани с новия кабинет и са предадени документите.

Още: Валтентин Атанасов: На „Капитан Андреево“ няма мутри, всички процедури са регламентирани

"Самото решение сме координирали с Демерджиев като един от хората, взел дейно участие през 2022 г. да не позволи мафията да си завземе границата отново. Защото имали сме случай, когато държави от ЕС – например Испания, през 2022 г. ни изпращаха доклади и казваха, че стоки от "Капитан Андреево" на пестициден контрол светват червено и не е трябвало да минават българската граница", обяви той.

Нов чадър?

Христанов е категоричен, че представители на ЕС трябва да бъдат на нашата граница, "докато нямаме увереността, както държавата, така и гражданите, че нещата са необратими".

"Това означава, че ще стоят, докато ДАНС и ГДБОП имат надеждни сведения, че ОПГ-тата не са отстранени завинаги или за дълъг период, така че няма как да се върнат. Тази фирма, която водихме битка през 2022 г. и после през 2023 г., изтече информация за документен обмен между ДАНС и ГДБОП и ясно се виждаше, че службите считат тази фирма свързана с Ами и правиха обиски на неговите ресторанти и офиси и заедно с Пепи Еврото бяха избягали от България", заяви още бившият министър пред БНР.

Още: Иван Христанов: Много мръсна кална война се води срещу мен

Според него 48 млн. лв. е щетата от инсинераторите, а "днес научавам, че прокуратурата е спряла производството по сигнал, подаден от мен, съдейки от факта, че известие е изпратено и към БАБХ".

"Допускам, че е по първия сигнал за инсинераторите. Ако са го направили, е сериозен чадър по отношение на Пеевески, Ами и Таки, които източват държавата и заради тях ядем боклуци", заяви Христанов.