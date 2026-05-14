Кабинетът "Радев":

Почти хиляда: Силен наплив на нелегални мигранти в Гърция през април

14 май 2026, 10:20 часа 289 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Почти хиляда: Силен наплив на нелегални мигранти в Гърция през април

Общо 999 чужди граждани, влезли незаконно в страната по море, и 29 трафиканти на хора са задържали гръцките власти през април, съобщи Дирекцията за сигурност и защита на морските граници, цитирана от телевизия Скай и БТА.

Гръцката брегова охрана отчита увеличен миграционен натиск върху морските граници на Гърция.

Още: Над 300 само за три дни: Мигрантски натиск на о. Крит

През април са регистрирани 31 случая на незаконно влизане, както и девет случая на опит за нелегално излизане от страната към други страни от Европейския съюз.

Днес в района на островчето Гавдос южно от Крит са открити още 31 чужди граждани след наблюдателна мисия от въздуха, осъществена от европейската служба за гранична охрана Фронтекс.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още: Гърция наемала мигранти, за да бият и насилват други мигранти и да ги връщат през границата

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Гърция Фронтекс нелегални мигранти незаконно пребиваващи
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
Още от Балкани
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес