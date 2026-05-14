Почти хиляда: Силен наплив на нелегални мигранти в Гърция през април

Общо 999 чужди граждани, влезли незаконно в страната по море, и 29 трафиканти на хора са задържали гръцките власти през април, съобщи Дирекцията за сигурност и защита на морските граници, цитирана от телевизия Скай и БТА.

Гръцката брегова охрана отчита увеличен миграционен натиск върху морските граници на Гърция.

През април са регистрирани 31 случая на незаконно влизане, както и девет случая на опит за нелегално излизане от страната към други страни от Европейския съюз.

Днес в района на островчето Гавдос южно от Крит са открити още 31 чужди граждани след наблюдателна мисия от въздуха, осъществена от европейската служба за гранична охрана Фронтекс.

