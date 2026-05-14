Потъваме в мрак: Руска олимпийска шампионка се обяви срещу войната. Чакат ли я белезници? (ВИДЕО)

Олимпийската шампионка по художествена гимнастика Маргарита Мамун (спечелила Игрите през 2016 г. в Рио де Жанейро) открито се обяви против войната в Украйна и сподели чувството си, че нещата в Русия стават все по-зле. Междувременно Мамун остава в страната и не иска да я напуска. Гимнастичката и настояща треньорка споделя и защо остава в Русия и как обяснява ситуацията на 6-годишния си син в интервю за Медуза.ио.

За войната и мечтите ѝ

"Чувствам се ужасно, че не мога да изразя най-човешките, основни и прости желания. Мисля, че това може да има последствия. Искам да кажа, че мечтая за свобода – моята собствена и свободата на обществото. Мечтая за свобода на словото. Мечтая войната да свърши. Мечтая хората да спрат да умират. Мечтая да спра да виждам тези ужасни новини всеки ден", разкрива чувствата си Мамун.

За абортите

"Отвътре ме разкъсва, когато ми казват какво да правя с тялото си. Чувствам се несигурна, когато ми казват, че можеш да направиш аборт само в случаи на насилие или по медицински причини. Започвам да се задушавам от тази вътрешна клаустрофобия, в която ме натрапват, от тази липса на свобода. Те мислят, че това по някакъв начин ще повлияе на демографията. Но ако погледнем миналия ни опит в Съветския съюз и това, което казват много историци и учени, специализирани в тази тема, това няма ефект върху увеличаването на раждаемостта. Абортите ще останат, те просто ще станат тайни. Ще станат незаконни.", прогнозира Мамун.

За домашното насилие

Според нея жертвите на домашно насилие в Русия нямат глас: "Те не могат да кажат на близките си. Не могат да кажат на никого от обкръжението си или в обществото. Все още нямаме закон за домашното насилие. Всички жалби, които идват от жертви на домашно насилие, не могат да бъдат обработени, защото няма такъв закон. Няма превантивни мерки, няма наказания, няма решения. Освен разговорите за „О, това са вашите семейни кавги“. Това е силно омаловажено, обезценено. Какво да очакват хората? „Когато ме убият, тогава ще дойдете ли?“

За това как Русия потъва в мрак

"Имам чувството, че нещата тук стават все по-лоши и по-лоши. Ограничения тук, ограничения там. Жалби тук, жалби там. Искам да се съсредоточа върху това, което трябва да се подобри. Какво трябва да е добро. Насилието е мрак. Забраната на каквито и да е права също е мрак. Не искам този мрак да ни обхване напълно. Страхувам се, че това ще се случи. Вече се случва.", коментира олимпийската шампионка.

За това, с което хората в Русия свикват

"Блокади и ограничения. Това ни доведе до точката, в която сега в центъра на Москва – и в други градове – хората нямат достъп до интернет. Само мобилна телефонна услуга и телефонни разговори. В някои случаи дори това не е така. Не искам да свиквам с това. Не трябва да бъде така. Този конформизъм ме плаши. Това, което ме плаши, е колко бързо хората се адаптират. Това дори не е адаптация, а е примирение.", споделя своите мисли Мамун.

Много съм разстроена от фразата, която хората казват, когато YouTube е блокиран: „О, така или иначе не го гледам.“ Ваше право е да не гледате YouTube. Но трябва да имате избор. Добре, значи не гледате YouTube, но не се ли страхувате, че човекът, който работи с него, който учи на тази платформа, че тази възможност му е отнета? И утре възможността, която имате, тази, от която жизнено се нуждаете, ще бъде поставена под въпрос.

За чувството за сигурност, което не съществува

"Чувствам се незащитена. Чувствам се несигурна, защото различни структури като полицията и съдилищата – те не са на моя страна от самото начало. Когато минавам покрай пътна полиция, очаквам някакъв номер, с който ще трябва да се защитя. Вътрешностите ми се свиват, защото може да намерят кусури в музиката, която слушам много силно, и може да не им хареса. Може да поискат да проверят телефона ми, въпреки че нямат право да го правят. Това чувство, сякаш вече си виновен за нещо - ужасно е. Мразя това чувство, но го изпитвам всеки път.", казва още гимнастичката.

За шестгодишния син

"През последните две години той включва собствена VPN мрежа, за да има достъп до YouTube. Прави неща, които едно дете не бива да прави. Ограниченията на Roblox бяха истински проблем за него. В един момент той дойде при мен и просто каза: „Искам да се махна оттук.“ Той попита: „Защо все още сме тук?“ Разбира се, аз започнах да му казвам, че твоите приятели са тук, някои от моите приятели са тук, твоите баба и дядо, майка ти е тук. Готов ли си да се откажеш от всичко? Той мълчи.", казва още в интервюто Мамун.

За решението да остане в Русия

Мамун споделя и мислите си, относно решението да остане в страната си: "Защо да имате право да ми отнемете страната, родината ми? Искам да живея тук. И не искам да си тръгвам. Те вече са ми отнели толкова много – бъдещето ми, възможностите ми, свободите ми."

Снимки: Getty images

