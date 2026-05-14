Колко често да поливате чемшира и как да се грижите за него

Засаждайте чемшири в добре дренирана почва с много органична материя. Глинеста или песъчлива почва е най-подходяща. Повечето чемшири предпочитат известна сянка, но някои сортове понасят пълно излагане на слънце по-добре от други. За да сведете до минимум бронзирането на листата през зимата, избягвайте места, които получават много следобедна слънчева светлина от югозапад и засаждайте по време на периоди на екстремни горещини.

Пазете чемшира от силни ветрове, защото има плитки корени. Торенето рядко е необходимо, но поливайте седмично през първата година от установяването му. Мулчирането може да предпази плитките корени от екстремни горещини, а обилните валежи ще изискват по-рядко поливане.

Светлина

Засадете чемширите на пълно слънце или частична сянка или в контейнери, които могат да се местят по време на силното следобедно слънце. На места с пълно слънце засадете чемширите под листата за филтрирана светлина и защита.

Почва

Видът на почвата е по-малко критичен от добре дренираната почва. Песъчливата или глинеста консистенция е за предпочитане за много чемшири. Не позволявайте чемширите да стоят във влажна вода, защото това ще доведе до гниене и болести. Контейнерните растения трябва да имат много дренажни отвори. pH на почвата може да варира от леко киселинно до леко алкално, някъде между 6,8 и 7,5.

Вода

През първите няколко години след установяване, поливайте ежеседмично, за да осигурите на растенията поне 2,5 см дълбочина чрез поливане или дъжд. Поливайте най-дълбоките корени и увеличете поливането през лятото, но оставете растенията да се отцедят добре, преди да полеете отново. Използвайте ръцете си, за да усетите горните няколко сантиметра почва, за да разберете дали е време за поливане. След като се установят, чемширите се нуждаят от вода приблизително веднъж на всеки две до четири седмици.

Температура и влажност

Идеалните температурни условия за чемширите са между 15°C и 27°C. Тези растения умират през зимата, но са сравнително поносими към студ и високи температури. Отглеждането на чемшири в контейнери спомага за по-постепенни промени в климата с големи температурни колебания. Тези растения остават зелени през цялата зима и са многофункционални през цялата година.

Тор

Торовете с високо съдържание на азот са най-подходящи за чемшири. Поради плитките корени, използвайте разреден или тор на водна основа, за да не изгорят. Добавете универсален тор преди нов растеж през пролетта и продължете да използвате през целия вегетационен период, ако е необходимо за растеж на листата.