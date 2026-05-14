В мача срещу Бетис: Левандовски се сбогува с „Камп Ноу“, голмайсторът разглежда три оферти

Нападателят Роберт Левандовски ще напусне Барселона в края на сезон 2025/2026, според журналиста Томаш Влодарчик от полското издание Meczyki. Полякът ще изиграе прощалния си мач на „Камп Ноу“ в неделя, 17 май, срещу Бетис в 37-ия кръг на Ла Лига.
Лева ще напусне Барселона като свободен агент
🚨 Robert Lewandowski is close to deciding to leave Barcelona, with Sunday’s match against Real Betis at Camp Nou likely to serve as his farewell appearance.— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) May 14, 2026
Saudi Arabia is currently emerging as one of the most seriously considered destinations for the striker’s next move.… pic.twitter.com/cxElp4imQH
Саудитската лига е вероятен вариант за 37-годишния нападател, тъй като часовата зона, разстоянието от Европа и климатът са важни фактори за него. Оферта от Чикаго Файър също се разглежда, но тя е с по-нисък приоритет. Порто също е проявил интерес към Левандовски.
Очаква се той да вземе окончателно решение в следващите дни. Подчертава се, че нападателят е получил предложение за нов договор от каталунците, но не го приема, позовавайки се на по-малко значимата си роля в отбора. Парите не са приоритет за Роберт Левандовски в този случай. Левандовски иска да играе и да окаже значително влияние върху резултатите на клуба, където ще продължи кариерата си. Преди това беше съобщено, че Барселона и Левандовски са спрели преговорите за нов договор.
37-годишният Роберт Левандовски играе за Барселона от 2022 г. Договорът му с клуба е до края на юни 2026 г.
