Как да отгледате репички само за 25 дни у дома?

Много хора харесват репичките заради вкуса им и бързия им растеж. Някои сортове могат да дадат реколта в рамките на месец след засаждането им. В случая дори не ви е нужна градина, за да засеете репички. Те лесно се отглеждат в обикновени саксии на перваза на прозореца или верандата. Ето как правилно да засаждате репички на перваза на прозореца и какво трябва да знаете, за да си осигурите изобилна реколта.

Как да отглеждаме репички у дома на перваза на прозореца

Марта Стюарт разговаря с основателката на Bay Area Garden Сумати Кашяпи и Лора Айриш-Хансън, която преподава градинарство в Университета на Минесота, за това как да се отглеждат репички в контейнери.

Теоретично, всеки сорт може да се отглежда в саксия, стига да е с правилния размер. Кръглите репички ще се поберат във всеки контейнер, докато дайконът изисква дълбока саксия, за да побере този дълъг зеленчук. Колко дълго растат репичките на закрито зависи пряко от сорта. Най-добре е да изберете тези, които узряват бързо. Експертите посочват три сорта:

Соларис - хибрид, който узрява за 25 дни;

Холмс Роял Ред - ще даде реколта след 25 дни;

Китайска роза - необходими са 60 дни.

„Подходящи контейнери за сортове репички с дребни листа включват балконски сандъчета, малки торбички за отглеждане и обикновени саксии с дълбочина поне 15-18 см или по-широки за по-добър растеж. За по-големи сортове с дълбока коренова система дълбочината на контейнера трябва да бъде поне 25-30 см“, съветва Сумати Кашяпи.

Лаура добавя, че отглеждането на репички в контейнери на практика не се различава от отглеждането им на открито. Основната разлика е влажността на почвата.

Почвата трябва да е лека и мека. Най-добре е да смесите стандартна почвена смес с висококачествен компост. Торовете не са задължителни, но ако решите да ги използвате, изберете такива, които не съдържат много азот. Засейте семената на дълбочина около 1,2-1,3 сантиметра и ги разпределете на около 5 сантиметра едно от друго. Ако ги засадите по-близо едно до друго, ще трябва да ги проредите.

Репичките предпочитат по-хладна температура и обилно слънце. За най-добри резултати, осигурете им няколко часа слънчева светлина на ден.

„За повечето хора най-голямото предизвикателство е поддържането на влажността на почвената смес, особено ако контейнерът е на пълно слънце или в зона, изложена на вятър“, отбелязва Лора.

Според нея почвата изсъхва по-бързо в контейнери. За да предотвратите поникването на репичките, поддържайте почвата влажна.

Репичките са уязвими към много вредители. Бълхи, листни въшки и охлюви са особено опасни за тях. Важно е редовно да проверявате растенията, за да сте сигурни, че са здрави.

