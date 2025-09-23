Как да отглеждате чушки на закрито за вкусна реколта през цялата година

От хладни чушки до пикантни халапеньо, чушките са удоволствие за отглеждане и имат широк спектър от кулинарни приложения. Чушките се нуждаят от много слънце и топли температури, за да виреят, но това не означава, че не можете да ги отглеждате на закрито. Тук нашите експерти по градинарство предоставят съвети за успешно отглеждане на чушки в контейнери на закрито за вкусна реколта през цялата година.

Чушките все още не узряват - как да им помогнете и каква е причината

Кога да засаждаме чушки

Когато засаждате чушки на открито, идеално е да започнете сеитбата на закрито около осем седмици преди последната пролетна слана . Дори ако планирате да отглеждате чушките си в контейнери и да ги държите изключително на закрито, придържането към този общ срок има предимства. „Най-добре е да започнете да засаждате чушките в края на зимата до началото на пролетта, за да следвате естествените им годишни цикли на растеж“, казва водещата на подкаста и авторка Кати Дженц.

Още: Как се отглеждат декоративни чушки в саксия

Когато разсадът има един до два чифта истински листа, можете да го пресадите в по-големи контейнери. Това време ви позволява също да поставите растенията чушки на верандата или балкона, когато дават плодове, ако желаете.

Как да се грижим за чушки

Чушките са сравнително лесни за поддръжка, но се нуждаят от много слънчева светлина и топли температури, за да виреят добре.

Светлина

Още: Какви грешки допускаме при колтучене на пипера?

Чушките са родом от тропическия климат на Централна Америка, така че се нуждаят от много светлина, за да растат правилно – повече, отколкото е вероятно да постигнете на закрито само с осветление от прозореца. „ Осветителните тела за отглеждане са необходими за отглеждане на чушки на закрито“, казва Дженц, която препоръчва да излагате чушките си на осветление за минимум 12 часа на ден. „Ще трябва да държите осветлението само на няколко сантиметра по-високо от растенията и да го увеличавате бавно, докато растенията растат“, казва тя.

Температура

Стайните чушки се нуждаят от топли температури на околната среда, така че може да се наложи да регулирате термостата на дома си съответно или да използвате нагревателна постелка. „За да растат чушките на закрито, те трябва да се държат при температури между 21 и 29 градуса по Целзий и около 21 градуса по Целзий през нощта“, казва Йенц.

Вода

Още: Кога е задължително пръскането на пипера с борна киселина?

Чушките, отглеждани в контейнери, са склонни да изсъхват по-бързо от чушките, отглеждани на открито в градински лехи. Макар че е важно да не преполивате растенията си чушки, проверявайте ги често, за да сте сигурни, че не изсъхват. Добро правило е да поливате, когато горният слой почва е сух. Преполиването на чушките е опасност, казва ландшафтният дизайнер и автор Ян Йонсен. „Те обичат да изсъхват между поливанията“, казва тя.

Почва

Чушките изискват добре дренирана, лека и глинеста почва, богата на органични вещества. Тъй като имат високи хранителни нужди, ще трябва редовно да торите растенията си, след като се установят.

Как да берем чушки

Още: Задължително ли е подхранването на пипер с мая?

Чушките ще ви кажат кога да ги берете. „Добри признаци за готовност за бране на чушки е, че изглеждат лъскави и са достигнали зрял размер и наситен цвят“, казва Джонсен. „Узрелите чушки могат да се берат с леко издърпване или отрязване на стъблото.“

Как правилно да берете чушки, за да запазите растението

Различните сортове чушки узряват с различна скорост, но на пакетчето със семена ще бъде посочен броят дни до зрялост за сорта, който отглеждате. Повечето сортове изискват над 100 дни от семената до зрялост (или 70 до 90 дни от разсаждането). „Най-доброто време за прибиране на чушки зависи от сорта и нивото на зрялост, което предпочитате“, казва Джонсен. „Повечето чушки, като например чушките, започват зелени и могат да се берат на този незрял етап. С узряването си те променят цвета си – обикновено на червен, жълт и оранжев.“ Чушките стават по-сладки, когато узреят, докато лютите чушки стават по-люти.