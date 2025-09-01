Как правилно да берете чушки, за да запазите растението

След като сте прекарали месеци в отглеждане на вашите растения чушки, научаването кога да берете чушки е жизненоважно за запазването на плодовете на вашия упорит труд.

След като сте прекарали толкова дълго време в учене как да отглеждате чушки , може да е изкушаващо да ги берете, преди да са узрели. Това обаче може да доведе до горчиви плодове, които оставят незадоволителен послевкус.

Въпреки че можете да берете чушки, докато са още зелени, оставянето на чушките на лозата може да доведе до по-меки и по-сладки плодове. Открийте най-доброто време за бране на чушките, за да получите разнообразни плодове за различни ястия.

Кога да берем чушки

„Идеалното време за бране на чушки зависи от това как възнамерявате да ги използвате“, съветва Рейчъл Кроу, редактор по градинарство в Homes & Gardens . „Чушките, брани по-рано, докато са зелени, често са по-хрупкави и по-малко сладки от напълно узрялата чушка – често със землист вкус. Ако оставите чушките на лозата, те ще получат жълти, а след това червени чушки, които са по-меки и по-сладки.“ Важно е обаче никога да не берете чушки твърде рано, тъй като те няма да узреят извън лозата.

Ето какво да търсите на всеки етап от растежа на чушките, за да можете да се насладите на разнообразие от вкусове от идеите си за зеленчукова градина, наред с редица растения-компаньони на чушки.

Зелени чушки

Важно е да се определи времето за бране на зелени чушки, за да не се набере твърде рано. Недоразвитите чушки са с тъмнозелен оттенък и са изключително горчиви и неприятни за ядене.

Изчакването, докато чушките станат с правилния размер, е жизненоважно за прибирането на най-добрите зелени чушки. Чушките обикновено са достатъчно големи, за да се берат около 10 до 14 дни след като плодовете започнат да се образуват. Този период от време обаче може да варира в зависимост от времето, така че е най-добре да проверявате чушките си често.

„Друго нещо, за което трябва да внимавате, когато избирате чушка, е размерът. Те растат до около 10 до 12 сантиметра височина и 7,5 сантиметра в диаметър. Зрялата чушка ще има лъскав оттенък и ще се усеща твърда в ръката, като същевременно ще е гладка на допир“, добавя Саманта Ричардс, експерт по градинарство в Gazeboshop .

Жълти, оранжеви и червени чушки

„Често срещано погрешно схващане е, че жълтите, оранжевите и червените чушки са различни сортове. Тези нюанси обаче са просто зелени чушки, на които е било позволено да узреят“, обяснява Рейчъл.

За да получите тези по-сладки и по-хранителни чушки, оставете зелените чушки на лозата и продължете да се грижите за растенията и да ги поливате, докато започнат да узряват и напълно да променят цвета си. „Може да отнеме приблизително две до три седмици след достигане на зрялост, за да стане една чушка напълно червена“, добавя Рейчъл.

„Чушките стават по-сладки, колкото по-дълго стоят на лозата. Но това означава, че растението ви ще даде по-малко плодове, нещо, което трябва да се има предвид“, предупреждава Саманта.

Важно е да берете червените чушки веднага щом напълно променят цвета си. Оставянето на червените чушки на лозата твърде дълго може да доведе до презряване. Презрелите чушки са меки на допир и започват да се свиват и сбръчкват. В този момент те трябва да се изхвърлят.

Как да съхраняваме набрани чушки

Подобно на съхранението на гъби , прясно набраните чушки могат да се съхраняват в отделението за зеленчуци в хладилника в продължение на седем до десет дни. Препоръчително е да съхранявате чушките цели и неизмити в мрежеста торбичка, за да може въздухът да циркулира. Ако трябва да използвате найлонова торбичка, уверете се, че има отвори, тъй като затворените контейнери могат да доведат до разваляне.

Ще узреят ли чушките от лозата?

Чушките е малко вероятно да продължат да узряват извън лозата, но има няколко неща, които можете да направите, за да имитирате процеса.

Оставете чушката на плота или на перваза на прозореца на стайна температура, за да насърчите узряването ѝ. Поставянето на чушката в хладилника ще спре процеса на зреене. Подобно на отглеждането на домати , чушките ще узреят най-добре на лозата, така че макар това да е бързо решение, не се препоръчва за най-добри плодове.