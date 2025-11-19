След преместването на Коцев и Барбутов: Проверяват условията в карцера на Софийския затвор

Прокурори от Софийската градска прокуратура ще проверят условията в затвора, в които пребивават кметът на Варна Благомир Коцев и бившият заместник-кмет на София Никола Барбутов след преместването им от ареста на Нациооналната следствена служба. Това каза зам.-градския прокурор на София Ангел Кънев по повод твръдения, че двамата са настанени в килии с изключително лоши битови условия.

ОЩЕ: Коцев и Барбутов са "в карцера на Софийския затвор с болен от хепатит В и на 15 градуса температура"

Лоши условия

За мизерните условия съобщи бившият премиер и лидер на "Продължаваме промяната" Кирил Петков в профила си в социалните мрежи.

"Благо и Никола са в карцера на Софийския затвор. Единият - сложен в събота при болен от хепатит B. Другият - на 15 градуса температура. 6 месеца без съд и присъда. "Виновни" до доказване на противното. Със семейства с малки деца, страдащи заради маниакалността на един извратен дебелак", написа Петков.

В профила на варненския кмет в социалната мрежа също бе публикувана допълнителна информация, според която килията, в която е настанен Коцев, е "малка и мизерна, без отопление и без светлина".

От публикацията още става ясно, че Коцев е преместен в "карцера" на Централния софийски затвор - т.нар. разпределителен арест.