Как да отглеждате пресен босилек в стара бутилка за вашата кухненска билкова градина

Той е вкусен и лесен за отглеждане, като издига на върха дори на най-скромното ястие с паста. Не ви е необходима луксозна, пълноценна кухненска градина с билки, за да се наслаждавате на постоянен запас от пресен босилек. Всичко, от което се нуждаете, е място на слънчев перваз на прозореца и няколко евтини консуматива, включително стара пластмасова бутилка - и няколко растения босилек, разбира се. Най-хубавото на отглеждането на тази популярна билка в бутилка е естетическата гъвкавост. Създайте очарователна кухненска градина с билки в стил селски стил, използвайки винтидж или антични стъклени бутилки. Ако имате ограничен бюджет или предпочитате по-утилитарна атмосфера, отглеждайте босилека си в голяма пластмасова бутилка от сода.

Босилекът расте бързо от семена или резници. Той е и една от билките, които можете да отглеждате в кухнята си без почва ; вирее добре, когато се отглежда хидропонно. Просто изберете бутилка и решете средата за отглеждане и метода на размножаване. Стъклените бутилки са най-ефективни, ако искате да опитате да отглеждате босилек хидропонно от резници.

И при двата метода ще ви е необходимо място за отглеждане с много слънчева светлина, независимо дали е истинска или изкуствена. Използването на лампи за отглеждане е полезен съвет за отглеждане на босилек, за да се осигури изобилна реколта през зимата.

Ръководство за хидропонно отглеждане на босилек в стъклени бутилки

Отглеждането на босилек хидропонно ви позволява да създадете красива градина с билки на закрито, използвайки стъклени бутилки. С този метод вашето растение босилек получава хранителните вещества, необходими за растежа му, от обогатена вода. Вземете резник от здраво растение босилек, като направите режината точно под един чифт листа. Бутилката трябва да е малко по-висока от дължината на резника. Отстранете всички листа от долната част на стъблото – не искате да стоят във водата, иначе ще изгният. Напълнете бутилката с няколко сантиметра филтрирана вода или чешмяна вода, която е престояла непокрита поне 24 часа, за да се изпари хлорът. Поставете резника в буркана и поставете бурканите си на слънчев прозорец. Следете водата и я сменяйте поне веднъж седмично или по-често, ако забележите, че расте водорасли.

Можете също да използвате безпочвена почвена среда, ако искате да осигурите на босилека си повече опора. Напълнете бутилката частично с глинени камъчета, след това добавете резника си и накрая още глинени камъчета. Това ще попречи на растенията ви да се мятат, ако отворът на буркана ви е по-голям, например на буркан. Тъй като растенията ви не получават хранителни вещества от почвата, ще трябва да ги подхранвате с тор. Използвайте смес от течен тор и вода на всеки няколко седмици или следвайте указанията на опаковката на тора. Когато сте готови да съберете босилека, можете да откъснете стръкче.

Трикове, с които да удължите живота на босилека

С 2-литрова пластмасова бутилка можете да направите самополиваща се саксия за босилек. Разрежете бутилката наполовина хоризонтално и поставете горната половина с главата надолу в долната половина. Поставете парче гъба в отвора, където е бил капакът на бутилката. След това напълнете горната част с почва за саксии. След това добавете вода в долната част и върнете горната половина на мястото ѝ. Поставете бутилката на топло и слънчево място и добавете още вода на дъното, ако е необходимо.

Избягвайте да торите босилека си твърде често, тъй като това може да повлияе на вкуса и миризмата му. Можете да му давате ниска доза тор на всеки няколко седмици. Босилекът е чувствителен към студ, така че не го оставяйте на прозореца през зимата. Температурите там могат да паднат под 10 градуса по Целзий, което е най-ниската температура, която босилекът може да понесе. Преместете го на топло място и използвайте лампи за отглеждане. След като растението ви се е утвърдило добре, можете да започнете да го берете. Правилният начин за бране на босилек, така че да продължи да расте силно през целия сезон, е да отрежете стъблата, които имат поне три до четири чифта листа.