Как да подрежете парично дърво за здрав и силен растеж

Паричните дървета ( Pachira aquatica) са красиви и обичани стайни растения, за които се казва, че носят късмет на собствениците си. Въпреки това, те могат да растат и до 18 метра в естествената си среда, така че е важно да ги подрязвате, когато ги отглеждате на закрито.

За щастие, паричните дървета са доста прощаващи, така че резитбата е сравнително лесен процес. За да ви помогнем да избегнете евентуални капани, разговаряхме с експерти по градинарство за това как точно да го направите.

Предимства

Още: Най-лошото време за поливане на стайни и открити растения, според експерти по градинарство

Подрязването на парично дърво „насърчава нов растеж и пълнота“, казва Лий Милър, градински дизайнер и треньор. Например, ако дървото ви не получава достатъчно светлина, то може да стане дълго и издължено. Подрязването може да го накара да изглежда отново пълно, намалявайки този не особено привлекателен външен вид.

„В зависимост от пространството ви и желания вид, може да искате да го подрежете, за да го оформите или да го тренирате“, казва Джъстин Ханкок, градинар в Costa Farms.

Кога да подрязвате

Можете да подрязвате паричното си дърво по всяко време, независимо от сезона. „Въпреки това, много градинари предпочитат да подрязват през пролетта и лятото , защото тогава растението е в активен растеж“, казва Ханкок. Лий е съгласен, че това време е най-подходящо.

Още: Как лесно да подмладите стар фикус

Ако паричното ви дърво показва признаци на дълъг, дълъг растеж, тогава е време да помислите за резитба. Следете междувъзлията, частите от стъблата и клоните между листата. „Колкото по-дълги са междувъзлията, толкова по-дълго ще изглежда растението ви“, казва той.

Как да подрязваме

Не ви е нужно никакво скъпо оборудване за резитба – само добър чифт ножици или лозарски ножици . Уверете се, че вашите са чисти и тогава сте готови.

Първо, определете къде да подрязвате. „Имайте предвид, че където и да правите резитбата си, новият растеж ще се активира от съединението на първия лист и стъблото под резитбата“, казва Ханкок. Той препоръчва да се съсредоточите върху клони, които растат особено дълги или в странна посока. Подрежете всички клони, които започват да изглеждат дългокраки, за да може дървото да изглежда по най-добрия начин.

Още: Коледната ви звезда умира? Ето най-честите грешки и как да я спасите

След това отрежете половин инч над мястото, където от стъблото излиза лист. „Ако подрежете по-високо над тази връзка, ще оставите пънче, което в крайна сметка може да започне да пожълтява и да изглежда грозно“, предупреждава Ханкок. Можете да подрежете няколко клона, но се уверете, че не отрязвате твърде много наведнъж. „Най-добре е никога да не подрязвате повече от около една трета от общата листна маса наведнъж“, казва той. „Подрязването на твърде много листа наведнъж може да шокира растението.“