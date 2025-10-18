Как да предпазим розите от първите слани? Направете тези 2 неща!

Средата на октомври е крайно време да се погрижите за вашите рози. Защитата им от слана е от първостепенно значение. Две процедури са от решаващо значение през този период – изпълнете ги, за да предотвратите изсъхването на храстите. Ето защо са толкова важни и как да ги изпълните правилно.

Защита на розите от слана

Чувствителността на розите към слана зависи от етапа им на развитие. Новозасадените храсти или тези в зимно състояние на покой са най-устойчиви – те могат да преживеят температури до -10°C. Розите с млади филизи с дължина около 10 см или тези с цветни пъпки са най-чувствителни. Температури от -3 до -5°C стават проблематични за тях.

Това е така, защото младите филизи са все още пълни със сок и реагират по-силно на студ, особено ако има и вятър. Затова повечето градинари незабавно предприемат действия, когато чуят прогнозата за първите нощни слани. Розите се нуждаят от известна защита в основата.

Резитбата на розите в средата на есента категорично не се препоръчва. Вместо това, те трябва да се държат защитени от вятъра и да се избягват всякакви механични повреди. Твърде късното подрязване ще доведе до поникване на нови издънки от храста, които бързо ще замръзнат и растението ще губи енергия за развитието им.

Ако отглеждате рози в саксии, не забравяйте, че те замръзват много по-бързо. Поставете ги близо до стена и увийте саксиите с картон. Изолирайте растенията от студената земя, като ги поставите върху дървени летви, тухли или стиропор. Полейте обилно преди да настъпят сланите.

Загърляне – рецепта за силни рози

Най-ефективният начин да поддържате розите силни и здрави през зимата е да ги загърлите. Това е много проста процедура. Просто създайте купчина пръст с височина 15-20 см точно в основата на храста. Можете да използвате смес от градинска почва и зрял компост, който задържа добре топлината.

Загърлянето има много предимства. На първо място, то защитава мястото на присаждане на розата, което е особено чувствително към слана. Това позволява на растението не само да оцелее при ниски температури, но и да се регенерира по-лесно. Освен това, могилата осигурява топлоизолация за корените и основите на леторастите, намалява риска от увреждане от замръзване и предотвратява стимулирането на растежа, когато зимата се затопли за няколко дни.

Как да мулчирате рози през зимата?

В допълнение към изграждането на могилата, разстелете слой мулч около розата. В идеалния случай използвайте сухи листа, борови иглички, коноп или ленен мулч. Мулчът не само помага за поддържане на подходяща температура, но и влага в почвата, като същевременно потиска растежа на плевелите.

Той също така предпазва почвата от ерозия, което означава извличане на хранителни вещества и разграждане. Също така намалява риска от гъбични заболявания и подобрява естетиката на градината – мулчираните лехи изглеждат равни и добре поддържани.

Когато подготвяте розите за първите слани, извършете и санитарно почистване. Отстранете пожълтелите и гниещи листа от храстите – не ги добавяйте към компоста. Това ще предотврати появата на гъбични заболявания по растенията през пролетта. Можете също така да завържете стъблата внимателно и хлабаво, за да намалите риска от счупването им във ветровити дни.

