Как да премахнете плевелите на ръка, за да не се появят отново

Няма нищо по-лошо от това внимателно да подхранваш градинска леха, само за да поникнат плевели между цветовете ти. Тези натрапници не само са грозни за окото, но могат и да навредят на растенията ти. Плевелите ще се конкурират със съседите си за слънчева светлина, вода и хранителни вещества, карайки другите във вашата градина да гладуват - за по-млади цветя, които все още се развиват, този дефицит може да бъде особено проблематичен.

Още: Есенно покълващи и бързорастящи плевели, с които да се справим сега, преди да се разпространят

Не само това, но плевелите могат да бъдат магнит за вредители и болести. И така, как можете да елиминирате тези досадни нашественици? Спреевете за унищожаване на плевели са вариант, но те често съдържат химикали, които могат да навредят на другите ви растения. Естествено, най-изпитаният метод е да запретнете ръкави и да премахнете плевелите на ръка – тук разговаряхме с експерти за това как най-добре да го направите.

Кога да премахнете плевелите

Още: Лесен зимен трик за унищожаване на плевели

Времето е всичко – и не е нужно да чакате, за да премахнете плевелите. „Най-лесното време за премахване на плевели е, когато са много малки“, казва Мариса Шух, преподавател в Университета на Минесота. „Плевелите, които току-що са започнали да растат, имат ограничена коренова система и малко листа, така че можете да ги унищожите с минимални усилия.“

Тази ранна фаза често се нарича етап на бялата нишка, тъй като растението прилича на тънко парче бяла нишка. Ако можете да забележите плевели по време на тази фаза на развитие, премахването им ще бъде много по-лесно.

Малко повече вода може също да улесни плевенето. Ники Джабур, основател на Savvy Gardening, препоръчва плевенето „след дъжд, когато почвата е рохкава и корените са по-лесни за отстраняване“. Ако не очаквате дъжд скоро, полейте обилно градината си няколко часа преди да започнете.

Как да премахнем плевелите

Още: Двата вида плевели, които ще намерите в двора през зимата и как да се отървете от тях

Ако плевите редовно и премахвате плевелите, когато са малки, изскубването им ще бъде много по-лесно. „Колкото по-големи са плевелите, толкова по-малко възможности имаме“, казва Шух. „Можем да ги отрежем, но с непокътната коренова система, те може да пораснат отново. Можем да ги изскубим и на ръка, но това може да размести много почва.“

Напръскайте с това между плочките в градината и през пролетта ще забравите за плевелите

В идеалния случай плевелите ще са малки, когато започнете този процес. Просто сложете чифт ръкавици, хванете плевела близо до почвената линия и бавно го издърпайте. „Целта е да премахнете целия корен, за да не порасне отново“, казва Джабур.

Методи за превенция

В бъдеще можете да предприемете стъпки, за да предотвратите появата на плевели. „Покривам цялата гола почва с многосантиметров слой сламен мулч “, казва Шух. „Това предпазва много семена на плевели от достатъчно слънчева светлина, за да започнат да растат, така че имам много по-малко плевели за премахване на ръка.“