Как да пресадите мирна лилия в 5 лесни стъпки

Мирните лилии са популярни стайни растения с елегантни цветове и буйни листа. Един важен начин да поддържате растението си здраво е да знаете как да пресаждате мирна лилия, когато тя надрасне саксията си. Пресаждането в по-голям съд може да ускори растежа на растението, като позволи на корените му да имат по-голям достъп до влага и хранителни вещества. Ето какво трябва да знаете, за да пресаждате успешно мирна лилия.

Кога да пресаждате мирна лилия

Мирните лилии нямат нищо против корените им да са малко претъпкани, но идва момент, когато растението ви се нуждае от нова саксия. Мирните лилии трябва да се пресаждат на всеки няколко години, за да им се даде достатъчно място за растеж и да се освежи почвата им. Ето някои признаци, че е време да пресадите вашата мирна лилия.

Корени, излизащи от дренажните отвори на дъното на саксията. Корените започват да растат от дренажните отвори, когато няма къде другаде да отидат.

Корени, увиващи се около горния слой на почвата в саксията. Това е още един знак, че корените на растението са пренаселени и се нуждаят от повече място за растеж.

Често увяхване . Това може да означава, че в саксията има повече корени, отколкото почва, така че растението увяхва повече, отколкото бихте очаквали, дори скоро след поливането му.

Пожълтяване на листата . Ако по-старите листа на миролюбивия лилиум пожълтяват , това може да означава, че растението ви не е в състояние да получи достатъчно хранителни вещества от саксия с твърде малка почва.

Забавен растеж . Вашето растение може да се нуждае от по-голяма саксия, ако не развива нови листа или цветове през вегетационния период.

Най-доброто време за пресаждане на миролюбив лилиум е по време на пиковия период на растеж на растението през пролетта или началото на лятото. Ако обаче растението ви се затруднява поради пренаселени корени, пресадете миролюбивия лилиум незабавно по всяко време на годината.

Избор на правилния контейнер

Изберете саксия, чийто диаметър е около 5 см по-широк от настоящия съд на миролюбивия лилей. Ако пресадите миролюбивия лилей в саксия, много по-голяма от тази, кореновото гниене може да се превърне в проблем . По-големият обем почва около корените на растението ще остане влажен по-дълго, а прекалено влажните условия могат да доведат до кореново гниене.

Саксия, която е само с 5 см по-широка, ще осигури по-идеално съотношение между корените и почвата, което ще помогне да се избегне прекалено много влага около корените. Уверете се, че новата саксия има дренажни отвори на дъното, за да може излишната вода да се оттича. Липсата на дренажни отвори също може да доведе до прекалено влажна почва и гниене на корените.

Стъпки за пресаждане на мирна лилия

Следвайте това ръководство стъпка по стъпка, за да пресадите вашата мирна лилия

1. Добавете прясна почва в новата саксия.

Използвайте почвена смес, предназначена за стайни растения, и я добавете към кората на орхидеите или едрия перлит, за да се отцеди по-добре. Поставете слой от сместа с дебелина няколко сантиметра на дъното на новата саксия.

2. Извадете мирната лилия от сегашната ѝ саксия.

Обърнете саксията настрани и разхлабете кореновата топка от стените ѝ, като леко стиснете или почукате по стените ѝ. Ако растението е толкова залепнало за корените, че е залепнало за саксията, прокарайте нож за масло по вътрешните стени на саксията, за да разхлабите корените.

3. Почистете и разрохкайте корените.

Внимателно потупайте или изчеткайте колкото е възможно повече от старата почва от кореновата бала. Разхлабете корените и ги проверете за гниене или други повреди. Отрежете всички повредени корени с чисти ножици за рязане или ножици.

4. Поставете мирната лилия в новата саксия.

Поставете вашата миролюбива лилия в новата саксия и допълнете около нея с още прясна почва. Оставете поне 2,5 см разстояние между горната част на почвата и ръба на саксията, за да улесните поливането. Уверете се, че растението е поставено на същата дълбочина, на която е било в старата саксия, и че всички корени са покрити.

5. Полейте мирната лилия.

За да сведете до минимум шока от пресаждането, полейте обилно новопресадената си миролюбива лилия. Това също така помага за утаяване на почвената смес около корените. Оставете излишната вода да се оттече. След това поддържайте редовен график за поливане на миролюбивата си лилия , който позволява на горния слой почва да изсъхне между поливанията.