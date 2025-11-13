Как да превърнете стария си кош за боклук в кошче за компост

Ако сте обмисляли компостиране, но се притеснявате, че може да е твърде сложно или скъпо, значи сте на правилното място. Приготвянето на собствен компост „Направи си сам“ не е задължително да бъде голям и скъп проект. Всъщност можете да започнете с неща, които вече имате под ръка, като например стар кош за боклук. Всичко, от което се нуждаете, е кош за боклук с капак и бормашина или нещо достатъчно остро, за да изрежете дупки в него. След като сте направили коша за компост, просто го напълнете с дървени стърготини и нарязани листа от двора и сте готови да започнете компостирането.

Преди да започнете, е полезно да разберете как точно работи компостът. Има два вида отпадъци, които са необходими за компостирането. Зелените отпадъци са неща, съдържащи азот, като листа и хранителни остатъци от кухнята. Кафявите отпадъци съдържат въглерод - неща като хартия или дървени стърготини. Когато се комбинират, те създават сложна общност от микроби, която се разгражда в богат на хранителни вещества почвен подобрител, давайки тласък на почвата и наторявайки градинските растения.

Компостирането е полезно не само за вашата градина, но и за околната среда. Голяма част от хранителните ни отпадъци се озовават на сметища, създавайки мощен парников газ, наречен метан. Но едно от най-големите предимства на компостирането у дома е, че то отклонява тези отпадъци, предпазвайки ги от депата и позволявайки им да се разградят по по-естествен и полезен начин.

Как да започнете и поддържате свой собствен „Направи си сам“ контейнер за боклук

Когато сте готови да си направите „Направи си сам“ кошче за компост, започнете, като го обърнете с главата надолу и пробиете или изрежете три до пет дупки на дъното. Това ще позволи на влагата и въздуха да циркулират, както и ще позволи на червеите да влязат, за да се разбърка и аерира компостът. След това пробийте около три или четири реда дупки около стените на кошчето, като ги раздалечите на разстояние от 10 до 15 сантиметра една от друга, за да осигурите допълнителен въздушен поток. Обърнете кошчето с правилната страна нагоре и решете къде ще държите новото кошче за компост. Можете да го поставите директно на земята или да изкопаете няколко сантиметра дълбочина, за да го оставите да потъне в земята и да уплътните пръстта около него, за да го държите на място.

След това напълнете кошчето със съставки за компост, които вероятно вече имате у дома . Започнете с дървени стърготини и нарязани листа или окосена трева, събрани от двора. Това ще абсорбира излишната влага, която може да се натрупа в компоста, и е добра смес от зелени и кафяви отпадъци. След това добавете хранителни отпадъци от кухнята, като бананови обелки или утайка от кафе. Смесете всичко в кошчето с лопата и го намокрете, за да добавите влага, преди да затворите капака.

Продължавайте да добавяте отпадъци от двора и кухнята и редовно разбърквайте или обръщайте компоста. Ще разберете, че компостът ви е готов за употреба в градината, когато се е свил по размер, отпадъците, които сте добавили, са се разложили достатъчно, за да бъдат неузнаваеми, и имат тъмна, ронлива текстура (подобна на самата почва) със земен аромат.