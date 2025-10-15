Как да си направите собствен компост "черно злато"

Мисълта за компостиране може да ви се стори плашеща или дори да ви накара чувствате малко неспокойни. Не само околната среда ще се възползва от този естествен процес, но и ежедневието ви. И все пак, ако ще си изграждате собствен компост „Направи си сам“, има няколко неща, които трябва да знаете, преди да започнете. Известен като „ черно злато“, компостът е богата на хранителни вещества градинска почва, направена от органична материя, култивирана от нас! Състои се от комбиниране на остатъци от храна, обелки, листа, трева, клони, хартия, вестници и картон, както и много други потенциални продукти.

Как да премахнете лошата миризма на компоста

Освен това, компостирането е научен процес. Действието на разлагащите се остатъци помага за намаляване на пространството в депата за отпадъци, както и на емисиите на парникови газове. Според Honestly Modern , материалите, които събираме в купчината си, по същество се рециклират обратно в земята. Докато се разлагат в нашата градина , те освобождават място за нов растителен живот, включително развитието на микроорганизмите, които съществуват съвместно там. Независимо дали подхранвате растящата си градина с него или украсявате моравата си, вашата зеленина ще се възползва от този естествен принос.

1. Кога да започнете компостирането

Още: Направете едно просто допълнение към почвата си през октомври за процъфтяваща градина следващата пролет

Експертите от Gardening Know How казват, че можете да започнете да приготвяте компост по всяко време на годината. Пролетта и есента обаче са оптималното време за започване, тъй като тогава отпадъците от двора са най-обилни. Ако започнете през пролетта, това ще даде време на компоста да се развие добре през есента.

Есента е особено подходяща, защото през това време са по-налични както въглеродни, така и азотни ресурси, така че се възползвайте от падащите листа и остатъците от тикви/тикви. Също така е подходящо време да поръсите дебел слой прясна компостна почва около градината, за да отслабите растежа на плевелите.

2. Изберете най-доброто място за създаване на вашата компостна зона

Къде е най-доброто място за съхранение на компостната ви купчина? В зависимост от средата, в която живеете, намерете място, което ви предлага „златна среда“, казва Алиса Крафт от Pure Living for Life . Искате да е достатъчно близо за лесен достъп, но не твърде близо, за да нарушава ежедневието ви, особено ако от купчината започне да се излъчва миризма. Това се получава, когато почвата стане небалансирана. Ако имате камион или ремарке, Крафт също така предлага да го използвате, за да транспортирате лесно новите си материали до обекта. Просто го върнете на заден ход и след това го изсипете.

Още: Как да ускорите узряването на компоста през есента?

3. Как да започнете да правите компост в градината си

Обособяването на открито пространство за вашата компостна купчина е добро начало, затова се уверете, че земята е равна и осигурява добър дренаж. Градинарските ноу-хау препоръчват да поставите компостната си купчина там, където получава достатъчно количество слънчева светлина и сянка, но никога прекалено много от двете. След като мястото е установено, то трябва да получава от четири до шест часа слънце всеки ден. Това е балансиращ акт! След това добавете малко градинска почва и продължете да разбърквате купчината всяка седмица с градинска вила или лопата. Продължавайте да разбърквате периодично, ако искате да е готова по-бързо.

Какво може да сложите в есенния компост

Наслагвайте около 10 до 15 сантиметра кафяво, след което добавете същия брой зелени. Редувайте слоевете, докато стигнете до повърхността или материалите ви свършат. Не се страхувайте да добавите малко вода към слоевете, докато пълзите, за да придадете основа. Също така, изграждайте купчината с височина и ширина не повече от 90 сантиметра. Ако е твърде малка, няма да получава достатъчно топлина от слънцето, а ако е твърде голяма, ще задържа твърде много влага.

4. Изберете правилния контейнер за компост

Още: Как да направите компост през есента?

Ако го построите, компостът ще дойде. Независимо дали живеете в градски или селски пейзаж, местоположението ви в крайна сметка ще определи какъв вид контейнер за компост решите да използвате. За градски пространства кофите за боклук или барабаните са най-подходящи. В провинцията възможностите са безкрайни, но отново, изберете начин, който е подходящ за вашето ежедневие.

Когато използвате пластмасов кош за боклук, градинарският дизайнер и експерт по начин на живот П. Алън Смит предлага да използвате такъв с вместимост от 40 до 50 галона. Осигурете вентилация, като пробиете отвори в целия кош. Смит използва свредла с диаметър ¾ и ½ инча. Уверете се, че има заключващ се капак; ако нямате капак, който се заключва, увийте го с еластична лента. След това кошът е готов за разбъркване и търкаляне!

Кога е най-доброто време за започване на компостна купчина

Също така, ако започнете събирането си в кофа или контейнер за компост, то би трябвало да е готово след приблизително 30 дни. Купчина от заден двор може да отнеме няколко месеца или повече. Обръщайте я на всеки 1 до 2 седмици.

5. Изградете основна купчина компост

Още: Как да си направите компостен чай за градината

Ако поддържате компостна купчина в открит ландшафт, изградете рамка около зоната, като използвате дървени щайги, трупи, метална ограда или друг материал, който желаете. Каквото и да изберете, уверете се, че е затворена купчина. Започнете процеса, като поставите по-обемистите въглеродни предмети върху долния слой. Оттам нататък можете да накъсате материала на парчета от 1 до 3, 5 см и да го поръсите наоколо. Направете същото и със зеления си материал. Walden Labs препоръчва купчината да достига поне 91 см височина, в противен случай растежът ѝ ще се забави.