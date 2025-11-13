Как да помогнете на спанака да оцелее през суровото зимно време

Спанакът е горчива зелена култура, която може да бъде решение за празната ви градина през зимата , когато повечето растения са умрели или зимуват. Разсадът може да оцелее дори при температури от нулата

Въпреки че по природа е култура за хладен сезон, ако искате да успее в най-студения климат, трябва да вземете някои предпазни мерки.

Можете да отглеждате спанак директно в земята или в контейнери. Когато температурите станат изключително ниски, растенията спанак могат да претърпят наранявания от студ или да спрат да растат без защита. Методът за защита, който трябва да използвате, ще зависи от начина, по който отглеждате спанака, и от температурата.

Целта на всички тях обаче е да поддържат вашите растения спанак при оптимална температура за растеж. Ако засаждате спанак в контейнери, можете да ги преместите на закрито, ако температурите паднат твърде ниски. Спанакът, който е засят директно в земята, може да бъде защитен с покривала за редове. Студените рамки създават мини оранжерийна среда както за повдигнати лехи, така и за спанак в земята.

Удължете вегетационния период на спанака със студени рамки

Без значение как решите да отглеждате спанак, трябва да подготвите средата. Внесете компост в почвата преди засаждане. След това покрийте лехите с прозрачно покривало след засаждане. Това предпазва новите растения от сняг и лед и помага почвата да се топла. Можете обаче да премахнете покривалото през дъждовните дни, за да полеете растенията.

Ако отглеждате спанака си в контейнери, корените е по-вероятно да замръзнат, ако температурите останат под нулата за продължителен период от време. Можете да защитите корените, като обградите саксиите с торби с пръст или мулч или като ги преместите вътре. Те също така ще останат по-топли, ако ги поставите до стена с южно изложение, тъй като тя ще бъде изложена на повече топлина.

Друг метод за защита при отглеждане на спанак през дългата и сурова зима е удължаването на вегетационния период във вашата градина със студена рамка. Въпреки че е подобно на покриването на повдигнатите ви лехи, специалната студена рамка предлага на вашия спанак още по-голяма защита. Можете да засаждате семена дори след първата слана, защото студената рамка е по същество малка оранжерия. Това е идеално, ако градинарствате в район с дълги зими. Можете да закупите комплекти студени рамки, но те са лесни за изработка „направи си сам“ с помощта на стари прозорци или стъклени врати. Измерете прозорците или вратите си и изрежете дъски с достатъчна дължина, така че прозорецът да надвисва от ръба с поне 1,25 см.