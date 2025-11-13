Луковици, които да засадите през ноември за пролетна градина, изпълнена с цвят

Има ли някой, по-пълен с надежда и вяра от градинаря? В края на краищата, това е скок на вярата да засадиш есенни луковици в хладния ноември за мечтата за пролетни цветове. И въпреки това всяка година правим точно това, мечтаейки за градини, пълни с лалета, нарциси, минзухари и кокичета, които се подават над почвата с първите шепоти на пролетта. Има много есенни луковици, които можете да засадите, дори сега, за разкошна пролетна цветна градина.

Цветята, които привличат самота: Не ги дръжте у дома

Ноември е най-подходящото време за засаждане на пролетни луковици цветя. Почвата е с идеална температура, времето все още не е твърде лошо, а магазините предлагат невероятни разпродажби на популярни растения по това време на годината. Да не говорим, че катериците не са толкова отчаяни, така че може би ще успеете да ги държите далеч от прясно засадените си луковици .

Пролетно цъфтящите луковици се нуждаят от точно правилната температура, за да пуснат силни корени. Температурата на почвата трябва да е 15 градуса по Целзий или по-ниска. Пролетните луковици също се възползват от дълъг период на охлаждане до 16 седмици, за да цъфтят правилно. Някои от най-красивите цветя през пролетта е най-добре да се засяват по това време на годината - лалета, зюмбюли, ириси и алиум идват на ум. Така че, съберете луковиците си и излезте в градината - все още имате време, преди бързането на празниците да отнеме цялото ви внимание.

Още: Отглеждайте това растение на закрито за зашеметяващи червени цветове през зимата

Зюмбюл

Зюмбюлите (Hyacinthus orientalis) се предлагат в множество красиви пролетни цветове, като лилаво, розово, синьо и дори жълто. Те имат малки, подобни на тръба цветове, които покриват основното стъбло, и могат да растат от 20 см до 30 см височина. Зюмбюлите са най-известни с невероятния си аромат

Важно е да се отбележи, че луковиците на зюмбюлите могат да причинят дразнене на кожата при някои хора, така че е най-добре да използвате ръкавици, когато засаждате тези луковици през есента.

Нарцис

Още: Как да се грижите за орхидеята през зимата

Любимците на пролетта, нарцисите (Narcissus), са в силна конкуренция с лалетата за най-популярното пролетно цвете от 19-ти век. Те са най-известни със своите тръбовидни цветове и ярко слънчево жълтия си цвят (въпреки че се срещат и в други цветове).

Засадете ги през есента, за да стимулирате растежа на корените за разкошни цветове през пролетта.

Холандски ирис

Холандският ирис (Iris x hollandica) е разновидност на ириса, която расте от луковица, а не от коренище. Този сорт е тревисто многогодишно растение, което се радва на пълно слънце, добре дренирана почва

Още: Растения, които винаги трябва да отстранявате през есента за последен цъфтеж

Холандският ирис се предлага в разнообразие от красиви цветове, а цветовете му с форма на орхидея със сигурност ще добавят елегантност и красота към всяка пролетна градина.

Кокичета

Кокичетата (Galanthus nivalis) са малки цветя, които цъфтят с най-ранните признаци на пролетта, дори когато все още има сняг на земята (оттук и името им). Те имат млечнобели цветове, които се спускат от стъблата. Тези малки цветя достигат височина само около 15 см.

Още: Какво да засадите в градината си през ноември?

Те се радват на пълно слънце до частична сянка и предпочитат добре дренирана почва, но могат да понасят малко влага от време на време. Кокичетата са едни от цветята, които трябва да засадите през есента, ако всяка година се притеснявате за признаци на пролет.