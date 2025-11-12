Как да се отървете от неприятните миризми в съдомиялната машина

Съвети за поддръжка и предотвратяване на повторната поява на миризми

Ако съдомиялната ви машина започне да мирише неприятно, това обикновено означава, че в нея се натрупват остатъци от храна, мазнини или вода или че водата не се оттича правилно, оставяйки я влажна и подходяща за развитие на бактерии.

Филтри, отвори за оттичане, уплътнения на вратата – всичко това може да бъде източник на неприятни миризми. Също така, когато не оставите вратата на пералнята леко открехната след пране, вътрешността остава задушна и влажна, което не е добре.

Можете обаче по естествен и сравнително лесен начин да се уверите, че пералнята ви ухае свежо.

Изпразнете машината – Първо, изпразнете напълно машината, извадете съдовете и я оставете празна за почистване.

Почистете филтъра и вътрешността – Извадете филтъра отдолу, изплакнете го с топла вода и отстранете всички остатъци от храна. Обърнете внимание на краищата на вратата, където могат да се натрупат отломки и влага.

Оцет или лимонена киселина – Добавете чаша дестилиран бял оцет (или лимонов сок) към горната решетка и пуснете празен цикъл на най-високата степен. Това помага за разграждането на мазнините и отлаганията, причиняващи миризма.

Сода бикарбонат – След като добавите оцета, поръсете чаша сода бикарбонат на дъното на машината и пуснете кратък цикъл с гореща вода без препарат. Содата помага за неутрализиране на всички останали миризми.

Цитрус за свежест

Добавянето на лимон или портокал може да бъде много полезно. Поставете половин лимон (или няколко резена лимон) на горната решетка. Лимонът съдържа лимонена киселина, която разгражда мазнините и натрупаните отлагания, а също така придава свеж цитрусов аромат.

Портокалът може да действа подобно, въпреки че е по-малко киселинен от лимона, така че почистващият ефект ще бъде малко по-слаб, но ароматът може да бъде много приятен. Можете също така да поставите сушени цитрусови кори на дъното на машината или в купа, за да освободите аромата по време на цикъла.

След всяко пране оставете вратата на машината леко отворена, за да изсушите вътрешността и да предотвратите натрупването на влага.

Веднъж месечно повтаряйте почистването с оцет или лимон, комбинирани със сода бикарбонат, за да поддържате свежестта и почиствайте филтъра редовно. Преди да заредите машината, отстранете по-големите остатъци от храна от чинията, тъй като това намалява натоварването на филтъра и вътрешността.