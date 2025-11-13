ЕС разследва Google за понижаване на рейтинга на новинарските сайтове

ЕС започна днес антимонополно разследване срещу Google заради спам политиката му след оплаквания от издатели, които твърдят, че това е навредило на приходите им, предаде Ройтерс. Така американският технологичен гигант е подложен на риск от поредна голяма глоба. Google започна през март миналата година да се бори с компании, манипулиращи алгоритъма му на търсене, за да повишат рейтинга на други сайтове.

Политиката за злоупотребата с репутацията на сайтове е насочена към практиката да се публикуват страници на трети страни в сайт в опит да се злоупотреби със системата за рейтинг в търсачките, като се използват сигналите за рейтинга на хостващия сайт, често наричани паразитно SEO.

Европейската комисия обяви, че нейният мониторинг показва, че Google понижава рейтинга на уебсайтовете и съдържанието на новинарските емисии на други издатели при резултатите от търсенето, когато тези уебсайтове включват съдържание от търговски партньори. Според изпълнителния орган на ЕС политиката на Google влияе пряко върху легитимното право на издателите да трупат приходи от уебсайтовете и съдържанието им.

"Загрижени сме, че политиките на Google не позволяват издателите на новини да бъдат третирани по справедлив, разумен и недискриминационен начин в резултатите от търсенето", заяви в изявление заместник-председателят на ЕК за чистия, справедлив и конкурентен преход Тереса ​​Рибера. "Ще разследваме, за да гарантираме, че издателите на новини не губят важни приходи в труден за индустрията момент и за да гарантираме, че Google спазва Закона за цифровите пазари (DMA)", каза още тя.

Реакцията на Google

Google се противопостави на органа за защита на конкуренцията на ЕС, заявявайки, че ходът на ЕС рискува да влоши качеството на резултатите от търсенето. "Започналото днес разследване на нашите усилия за борба със спама е погрешно и рискува да навреди на милиони европейски потребители", написа Панду Наяк, главен изследовател в Google Search в публикация в блога си. "Разследването е безпочвено, германски съд вече отхвърли подобно искане, постановявайки, че нашата политика за борба със спама е разумна и прилагана последователно", каза той.

Той каза още, че политиката на Google за борба със спама помага за прилагането на равни условия с цел предотвратяването на използването на подвеждащи тактики от уебсайтове.

Разследването на ЕС е в рамките на Eвропейския акт за цифровите пазари (Digital Markets Act - DMA), който се стреми да ограничи силата на големите технологични компании. Съгласно разпоредбите нарушенията могат да струват на компаниите до 10 на сто от годишните им продажби в световен мащаб, предава БТА.