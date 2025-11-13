Сребърната медалистка на България от Олимпийските игри в Париж Боряна Калейн се размина с пост в Комисията на спортистите на Европейския олимпийски комитет. Новината бе съобщена официално от родната федерация по художествена гимнастика. Бившата състезателка присъства на 8-ия Европейски форум и асамблея на спортистите като пратеник на Българския олимпийски комитет. Събитието се проведе в Лондон, където заедно с Калейн бе и председателя на Комисията на спортистите Мария Гроздева.

Боряна Калейн бе една от общо 11-те кандидатки за място в Комисията на спортистите на Европейския олимпийски комитет за периода 2025-2029. Всички те се бориха за общо три свободни позиции. Очаквано две от местата бяха заети от досегашни членове на Комисията, които бяха преизбрани.

„Днес резултатът от избора за Комисията на спортистите към Европейския олимпийски комитет не беше в наша полза. Боряна Калейн - олимпийска сребърна медалистка, една от най-уважаваните фигури в европейската гимнастика и ярък глас за атлетите - не беше сред одобрените кандидати“.

„Това решение разочарова не само нас, но и мнозина от европейската спортна общност, които видяха в нея човек, способен да внесе компетентност, честност и модерно мислене. През последните два дни Боряна показа класа и професионализъм - запозна се с всички кандидати, говори с делегати, представи идеите си и защити българския спорт с присъствие, характер и интелигентност. До нея стоеше олимпийската шампионка Мария Гроздева - нейна подкрепа, сила и авторитет“.

„Да, днес не ни избраха. Но това не е загуба за Боряна, това е загуба за комисията, която изпусна шанс да има в редиците си една от най-силните, честни и обичани български спортистки. Боряна продължава напред. А ние стоим до нея с още по-голяма гордост“, написаха от Българската федерация по художествена гимнастика.

