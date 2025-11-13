Любопитно:

Боряна Калейн се размина с пост в Комисията на спортистите на Европейския олимпийски комитет

13 ноември 2025, 16:46 часа 382 прочитания 0 коментара
Боряна Калейн се размина с пост в Комисията на спортистите на Европейския олимпийски комитет

Сребърната медалистка на България от Олимпийските игри в Париж Боряна Калейн се размина с пост в Комисията на спортистите на Европейския олимпийски комитет. Новината бе съобщена официално от родната федерация по художествена гимнастика. Бившата състезателка присъства на 8-ия Европейски форум и асамблея на спортистите като пратеник на Българския олимпийски комитет. Събитието се проведе в Лондон, където заедно с Калейн бе и председателя на Комисията на спортистите Мария Гроздева.

Боряна Калейн бе една от общо 11-те кандидатки за място в Комисията на спортистите на Европейския олимпийски комитет за периода 2025-2029. Всички те се бориха за общо три свободни позиции. Очаквано две от местата бяха заети от досегашни членове на Комисията, които бяха преизбрани.

От родната федерация излязоха с позиция

Днес резултатът от избора за Комисията на спортистите към Европейския олимпийски комитет не беше в наша полза. Боряна...

Posted by Българска федерация художествена гимнастика - Официална страница on Thursday, November 13, 2025

„Днес резултатът от избора за Комисията на спортистите към Европейския олимпийски комитет не беше в наша полза. Боряна Калейн - олимпийска сребърна медалистка, една от най-уважаваните фигури в европейската гимнастика и ярък глас за атлетите - не беше сред одобрените кандидати“.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

„Това решение разочарова не само нас, но и мнозина от европейската спортна общност, които видяха в нея човек, способен да внесе компетентност, честност и модерно мислене. През последните два дни Боряна показа класа и професионализъм - запозна се с всички кандидати, говори с делегати, представи идеите си и защити българския спорт с присъствие, характер и интелигентност. До нея стоеше олимпийската шампионка Мария Гроздева - нейна подкрепа, сила и авторитет“.

„Да, днес не ни избраха. Но това не е загуба за Боряна, това е загуба за комисията, която изпусна шанс да има в редиците си една от най-силните, честни и обичани български спортистки. Боряна продължава напред. А ние стоим до нея с още по-голяма гордост“, написаха от Българската федерация по художествена гимнастика.

ОЩЕ: Боряна Калейн се завърна в националния отбор по художествена гимнастика с нова роля

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
Художествена гимнастика Българска федерация по художествена гимнастика Боряна Калейн
Още от Още спорт
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес