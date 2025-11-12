Как да се грижите за орхидеята през зимата, за да цъфти и да не гние

Колко често трябва да се полива орхидеята през зимата?

Орхидеята е сред най-популярните стайни растения. Нейните грациозни цветове очароват с бели, розови, лилави и други нежни нюанси. Но за да цъфтят орхидеите, те се нуждаят от подходящи условия, особено през зимата, съобщава изданието Express.

Както всички растения, орхидеите се нуждаят от слънчева светлина, за да я преобразуват в енергия и да образуват пъпки. Те виреят на ярка, но индиректна светлина, така че первазите на прозорци с източно или западно изложение са идеални за отглеждането на тези красиви цветя през по-голямата част от годината.

Как правилно да се грижим за орхидеята през зимата - съвети

През зимата, когато естествената светлина е по-малко, орхидеята трябва да се премести на перваза на прозорец с южно изложение. Преди това обаче е важно да се разберат специфичните нужди на конкретния сорт: някои сортове, като например "Ванда", предпочитат пряка слънчева светлина, докато други могат да получат изгаряния по листата, ако са изложени директно на слънце.

Една често срещана грешка през зимата е поставянето на саксията с растението директно на слънце или близо до радиатор или камина. Орхидеите не понасят течение и горещ въздух - това е причината листата им да губят влага и корените им да загинат. Въпреки че са тропически растения, орхидеите не понасят прегряване и сухота.

Поддържането на правилен график за поливане е също толкова важно. Орхидеите са чувствителни към преполиване. Ако корените са във влажна почва, те започват да гният, а ако са в твърде суха почва, те започват да се свиват и изсъхват.

През зимата поливането на растението веднъж на всеки 10 дни обикновено е достатъчно, но преди това проверете нивото на влажност на почвата. Поливането е необходимо, когато почвата е почти суха, но не напълно.

Отоплението може да изсуши въздуха в апартаментите, така че можете леко да напръскате орхидеята си, за да увеличите влажността на въздуха. Листата обаче не трябва да остават мокри, тъй като това може да насърчи появата на мухъл, плесен и гниене.

С правилно осветление, умерено поливане и стабилна температура, орхидеята ще остане здрава и ще ви радва с нови пъпки дори през най-студения сезон.

