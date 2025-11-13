Оглеждайте се за глигани в Северна Гърция: Толкова са много, че излизат на пътя

Оглеждайте се за глигани в Северна Гърция, защото местните медии пишат, че популацията им е толкова голяма, че излизат на пътя, а много коли завършват в сблъсвък с глиган на пътя. Жителите на Гревена в Северна Гърция настояват за действия от страна на правителството, тъй като популациите на диви свине са се увеличили опасно през последните десетилетия, пише гръцкото издание Kathimerini. Жителите настояват за целогодишни разрешителни за лов, за да се намали броят на глиганите.

Проблемите на пътя

Животните причиняват материални щети и създават опасни условия за шофиране, особено в ранните часове на деня, когато лошото осветление и мъглата намаляват видимостта. Превозните средства често се сблъскват с глигани, което застрашава пътниците.

Постоянни условия на терор

Те казват, че с намаляването на животновъдството, селските райони са изоставени, а дивите животни са се преместили в населените места, търсейки храна и вода. Ситуацията е създала това, което местните описват като „постоянен режим на терор“ – особено за децата, които учат в училища в близките села.

Припомняме, че набези на глигани има и в България, като последният такъв провали футболен мач.

През 2023 г. "Мерцедес" с 19-годишен водач удари диво прасе на автомагистрала „Хемус“. ОЩЕ: Добре дошли в България! Глигани разораха футболен терен и накараха БФС да отложи мач (СНИМКА)