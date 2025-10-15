Компостирате за начинаещи: 4 прости стъпки за създаване на ваше собствено градинарско злато

Компостът е разложен органичен материал, който се добавя към почвата, за да осигури хранителни вещества за поддържане на растежа на растенията. Компостът също така помага за подобряване на структурата на почвата и капацитета за задържане на вода и поддържа почвените микроби, които са неразделна част от здравето на растенията.

Много лесен трик за бързо покълване на семена

Някои хора смятат, че научаването как да се компостира е твърде сложно, мирише лошо и е цапащо. Това може да е вярно, ако компостирате по грешен начин , но всъщност да се научите как да компостирате правилно е доста просто. Започнете с няколко слоя органични материали и кухненски отпадъци, добавете малко почва и малко вода и изчакайте сместа да се превърне в хумус (най-добрият подобрител на почвата!). Това ръководство обяснява всичко, което трябва да знаете за успешното компостиране.

Видове компостиране

Още: Как да си направите собствен компост "черно злато"

Част от изучаването на компостирането е разбирането на различните методи за компостиране. Всеки от тях води до един и същ краен резултат, но това се случва с различна скорост и изисква различно количество усилия от ваша страна.

Студено компостиране

Това е най-простата форма на компостиране. Тя включва събиране на отпадъци от двора и/или органични отпадъци от вашата кухня (като например обелки от плодове и зеленчуци, утайка от кафе и филтри, както и черупки от яйца), за да се създаде купчина или да се напълни контейнер за компост. В течение на около година материалът ще се разложи, без да се налага да правите каквото и да било.

Горещо компостиране

Още: Направете едно просто допълнение към почвата си през октомври за процъфтяваща градина следващата пролет

Този вид компостиране изисква по-активно участие, но резултатът е, че е по-бърз процес; ще получите компост след един до три месеца при топло време. За горещо компостиране са необходими четири съставки: азот, въглерод, въздух и вода. Заедно тези елементи подхранват микроорганизми, които ускоряват процеса на разлагане. По време на вегетационния период, когато градинските отпадъци са в изобилие, можете да смесите една голяма партида компост и след това да започнете втора, докато първата се „готви“.

Компостиране от червеи

Нарича се още вермикомпостиране, този вид компостиране се случва с помощта на земни червеи. Когато тези червеи изядат хранителните ви остатъци, те отделят отлагания, богати на азот . Не можете да използвате каквито и да е стари червеи за това. Нуждаете се от червени червеи (наричани още „червени виглери“). Червеите за компостиране могат да бъдат закупени евтино онлайн или от доставчик на градински стоки.

Какво да компостираме

Още: Как да съберете патладжан от градината за най-добър вкус

Компостирането у дома е чудесен начин да използвате нещата в хладилника си, които са малко по-зле от годни, което помага за намаляване на хранителните отпадъци. Можете също така да компостирате определени видове градински отпадъци, вместо да ги изпращате на сметището или в инсинератора. Съберете тези материали, за да започнете правилно компостирането на купчината си:

Остатъци от плодове

Зеленчукови остатъци

Утайка от кафе

Още: 5 причини, поради които трябва да засадите мушкато в градината си

Черупки от яйца (въпреки че може да отнеме известно време, за да се разградят)

Окосена трева и растения

Сухи листа

Ситно нарязани дървесни стърготини и кора

Още: Многогодишни растения, които никога няма да напуснат градината ви, след като бъдат засадени

Накъсан вестник

Слама

Дървени стърготини от необработена дървесина

Никога не добавяйте месни отпадъци, млечни продукти, сирене, мазнини/масла, отпадъци от домашни любимци или химически обработена дървесина. Тези предмети или причиняват неприятни миризми, или могат да съдържат вредни болести или химикали.

Още: Тънкости при засаждане на розмарин и лавандула заедно

Поддържането на контейнер в кухнята ви е лесен начин за натрупване на материали за компостиране, докато приготвяте храна. Ако не искате да купувате такъв, можете да си направите собствен контейнер за компост за вътрешна или външна употреба . За кухненски отпадъци, които биха могли да започнат да се развалят бързо, друг вариант е да ги съхранявате във фризера, докато не сте готови да ги добавите към по-голямата си купчина за външна употреба.

Как да си направим горещ компост

За да си направите собствена купчина горещ компост, изчакайте, докато съберете достатъчно материали, за да направите купчина с дълбочина поне 90 см, като комбинирате „зелени“ и „кафяви“ материали. Кафявите материали включват сухи растителни материали, паднали листа, картон, вестници, сено, слама и дървени стърготини. Тези материали добавят големи количества въглерод. Зелените материали включват повечето кухненски отпадъци, утайка от кафе, животински тор (не от кучета или котки) и пресни растителни и тревни остатъци . Тези материали добавят много азот.

Когато започвате нова купчина компост, е важно да обърнете внимание на реда, в който добавяте органични материали. Започнете с основен слой от клонки и мулч, за да насърчите циркулацията на въздуха. Това ще осигури и дренаж. След това можете да започнете да добавяте градински окосени тревни растения и кухненски отпадъци за следващия слой. Накрая добавете листа и мокра хартия към горната част на купчината.

Още: Лесни за отглеждане билки, подходящи за чакълести градини

Поливайте компостната си купчина

Редовно поръсвайте купчината компост с вода, така че да придобие консистенцията на влажна гъба. Ако условията станат твърде влажни, микроорганизмите в купчината няма да получават достатъчно кислород. Тогава купчината ще започне да гние, вместо да се компостира, и ще издава неприятна миризма вместо миризма на пръст.

Разбъркайте купчината си компост

По време на вегетационния период, осигурявайте кислород на компостната купчина, като я обръщате около веднъж седмично с градинска вила или други градински инструменти. Разбъркването на компостната купчина ще помогне за по-бързото ѝ сготвяне и ще предотврати слепването на материалите и появата на миризма. В този момент кафявите и зелените слоеве са изпълнили предназначението си, така че е добре да разбъркате добре и да смесите двата вида материали.

Още: Как да предотвратите загниването на разсада?

Подхранвайте градината си с компост

Когато купчината компост вече не отделя топлина и стане суха, кафява и ронлива, тя е напълно сготвена и готова за хранене на вашата градина. Нанесете компост върху тревни площи , цветни лехи, зеленчукови градини, повдигнати градини и около дървета. Можете също да използвате компост за стайни растения и други саксийни растения. Добавете 5 до 10 сантиметра компост върху почвата около растенията си в началото на всеки вегетационен период за естествено снабдяване с хранителни вещества.