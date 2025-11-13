Любопитно:

13 ноември 2025, 16:24 часа 234 прочитания 0 коментара
9 от 10 шофьори включват и изключват климатика на колата си неправилно

Девет от 10 шофьори правят една и съща грешка: стартират двигателя и веднага включват климатика. Изглежда, че това ще охлади интериора по-бързо, но в действителност само вреди. Компресорът е претоварен и системата се износва по-бързо. Затова има няколко прости правила, които трябва да се спазват при активиране на климатичната система, за да се избегнат проблеми в бъдеще.

Преди да включите климатика, включете обикновената вентилация. Оставете вентилатора да циркулира въздух през каналите за 30 секунди и ги изсушете. Едва след това включете климатика: студеният въздух ще потече веднага и в кабината ще се достигне комфортна температура възможно най-бързо.

Не включвайте климатика секунди след стартиране на двигателя. Изчакайте поне минута и оставете двигателя да работи на празен ход. След като се затопли и налягането се стабилизира, климатикът ще се включи плавно, което означава, че ще издържи по-дълго.

Преди да включите климатика в колата си, затворете всички прозорци и врати, след което настройте охлаждането на максимална степен. Оставете системата активно да циркулира въздуха за няколко минути – през това време температурата пада бързо. След като се почувствате комфортно, можете да намалите дебита и да зададете желаното ниво на охлаждане. Това ще намали износването на компресора и охлаждането ще бъде равномерно и плавно.

За да предотвратите повреда на климатика си в най-неподходящия момент, той изисква малко грижи. По време на всяка поддръжка си струва да проверите фреона, да смените филтъра на купето и, ако е необходимо, да почистите тръбопроводите от прах и влага. Тези прости стъпки предотвратяват неприятните миризми, предпазват компресора от износване и удължават живота на цялата система. Много хора пренебрегват това, докато климатикът не започне да работи на половин капацитет – въпреки че поддръжката отнема само няколко часа.

Също така, не изключвайте климатика веднага след спирането му. Направете обратното - няколко минути преди пристигането изключете охладителната система, оставяйки стандартната вентилация включена. Въздушният поток ще има време да изсуши вентилационните отвори, да отстрани влагата и да изравни температурата вътре в автомобила. Това ще предотврати натрупването на влага и миризми в колата.

 

