Брането на ябълки е изключително популярно занимание в световен мащаб, но е задача, която трябва да се извърши в идеалния момент. Искате да сте сигурни, че ябълките, които берете, са твърди, сочни и вкусни, а не брашнести, кашави или меки. И така, как да разберете кога ябълките са готови за бране?

Тайната на брането на ябълки се свежда до три отличителни фактора: външният им вид, вкусът и усещането. Зрялата ябълка трябва да достигне пълния си цвят, да е сладка и сочна и да се отделя лесно от дървото.

Кога да берем ябълки – експертно ръководство

Отглеждането на овощни дървета изисква много грижи и внимание . За най-добри реколти ще е необходимо да торите ябълковите дървета и да ги подрязвате ежегодно, но наградата за това усилие са вкусните домашно отгледани плодове.

Можете да получите чудесна реколта от свободно стоящи овощни дървета, обработени ябълкови дървета тип „еспалиер“, за да спестите място, или дори овощни дървета в саксии на малки пространства. Но за да знаете кога да берете ябълките в най-добра форма, всичко се свежда до сорта и няколко отличителни признака, за които да внимавате.

Кога да берем ябълки – сезонът на реколтата от ябълки

Ябълките узряват по различно време, но общият сезон за прибиране на реколтата е от средата на август до ноември. Първата стъпка към разбирането кога да се берат ябълки е да се запознаете с сортовете, които растат във вашата градина, и къде се вписват те в този сезон.

Независимо дали имате овощна градина или едно ябълково дърво, растящо в саксия , сортът, който имате, определя кога е вероятно да са готови за бране. Раннозреещите сортове, като Lodi, Carolina Red June и Discovery, узряват в началото на август и са първите, които са готови всеки сезон.

Следват среднозрелите сортове, като Гала, Хъникрисп и Ред Барън, които се берат от края на август до септември. Накрая идва ред на късносезонните сортове, като все по-популярните Голдън Делишес и Грени Смит, които се берат в края на септември и октомври.

Въпреки това, много фактори допринасят за това кога ябълките узряват, което прави невъзможно да се разчита на точна календарна дата година след година. Както обяснява Ерин Мителщад , главен изпълнителен директор на The FruitGuys: „Времето за бране на любимите ви сортове ябълки ще варира в зависимост от това къде живеете, времето през тази година и други фактори.“

Въпреки че може да се различава от място на място, може да варира и в рамките на градината, дори на едно дърво. Това е така, защото всички плодове на едно ябълково дърво не узряват едновременно; зависи от местоположението им на дървото и нивата на светлина, които получават.

Следователно, за да се съберат ябълките в пиковия им период, е необходима редовна проверка, като всичко може да се сведе до познаването на простите характеристики, които трябва да се търсят в една узряла ябълка

Как да разберете, че ябълките са готови за бране – признаци, които да търсите

Цвят

Първо, проверете как се е развил цветът на плода през сезона, тъй като това може да бъде ключов индикатор за потенциална зрялост. Арис Къртис , управител на кухненска градина в Enso Village в Хилдсбърг, Калифорния, съветва: „Кожата, когато узрее, трябва да достигне пълния цвят на вида, в зависимост от сорта.“

Тъй като ябълките могат да бъдат в нюанси на червено, зелено или жълто, трябва да знаете какъв трябва да бъде крайният цвят. Не бива обаче да се разчита само на цвета. Както предупреждава Мелиса Алън от Beechwood Orchards в Пенсилвания, партньорска ферма на The FruitGuys, много ябълки се нуждаят от хладни нощи, за да се „оцветят“.

„Ако температурата не падне, те могат да узреят напълно, без да променят цвета си“, добавя тя. „В този момент не е нужно да чакате цветът да се промени, защото ако чакате, ябълките могат да омекнат и да презреят на дървото.“

Вкус

Ако не само на цвета, на какво друго можете да разчитате? Е, един прост тест за вкус може да разкрие вкуса и текстурата на ябълката. Това би трябвало да покаже дали е узряла и готова за бране от дървото.

По отношение на вкуса, Мелиса добавя: „Узрялата ябълка трябва да е сладка и сочна, докато неузрялата е суха и нишестена.“ В другия край на скалата, презрелият плод ще има мек и кашест вкус.

Не забравяйте да опитате няколко различни ябълки от другото дърво, които може да са в различен етап на зреене.

Усещане

Другият ключов индикатор е усещането за плода и връзката му с дървото. Зрялата ябълка трябва да е твърда, а не мека, и да се отделя лесно от дървото. Когато узреят, ябълките се отделят от дървото в ръката ви с леко завъртане. Както казва Арис Къртис: „Не би трябвало да се налага да дърпате“. Ако е необходимо силно дърпане, плодът не е узрял.

Признак, че ябълките ще се отделят, може да бъде, когато видите много паднали ябълки по земята около дърветата. „Здравите, узрели ябълки са склонни да падат от дървото естествено“, добавя Арис. „Ако видите това, време е да започнете да берете.“