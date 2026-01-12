Как да наторите хортензиите с дървесна пепел

Френската или едролистна хортензия (Hydrangea macrophylla) е любимо растение на много градинари. Лесна е за грижи, вирее дори в силна сянка и произвежда големи, красиви цветове, които издържат почти през цялото лято. Трудно е да не обичаш тези растения. Но знаете ли какво прави френските хортензии наистина специални? Те могат да променят цвета на цветовете си. Ако сте фен на лилавите и розовите нюанси, не е нужно да планирате посещение в местния разсадник или магазин за градинарство, само защото хортензиите ви в момента са сини. Всичко, което трябва да направите, е да повишите pH на почвата и скоро вашите едролистни хортензии, които някога са цъфтяли в синьо, ще започнат да произвеждат лилави и розови цветове. Най-хубавото? Можете да го направите с неочакван тор, който много домове вече имат - дървесна пепел.

Сега може би се чудите как е възможно това. Отговорът се крие в това как pH влияе на алуминия в почвата. Когато pH е под 5,5, това увеличава разтворимостта на алуминиевите йони и тяхното усвояване от растенията. Това прави френските хортензии сини. Ако обаче повишите pH на почвата, това намалява достъпността на алуминий за растенията и хортензиите започват да стават лилави и розови. Лилавите цветове могат да се развият в почва с pH от 5,5 до 6,5, а розовите цветове се появяват в почва с pH 6,5 и по-високо.

И така, каква е ролята на тора от дървесна пепел във всичко това? Ами, дървесната пепел действа като варов материал. Тя съдържа значително количество калций, около 25% до 50%, което може да повиши pH, когато се добави към почвата. Само имайте предвид, че това работи само върху френски и планински хортензии. Няма да работи върху други сортове бели хортензии , които може да имате в градината си.

Прилагане на дървесна пепел върху хортензии: Какво да знаете

Първото нещо, което трябва да направите, преди да добавите дървесна пепел към градинската си почва, е да проведете почвен тест. За pH можете да използвате често срещаните домашни комплекти за тестване на почвата . Ако обаче искате да получите всички подробности за състоянието на почвата, включително нейното pH, лабораторните тестове са по-добрият и по-надежден избор. Познаването на pH на почвата също е важно, преди да опитате тази техника, защото не искате да повишавате pH твърде много. pH над 7,0 може да доведе до дефицит на желязо и хлороза при хортензиите.

Друго нещо, което трябва да имате предвид, преди да използвате този метод за промяна на цветовете на вашите хортензии с големи листа, е да се уверите, че използвате само материал, който е от необработена дървесина. Въпреки че това е още един от начините да използвате пепелта от камината в дома и градината си , ако пепелта, която имате под ръка, е от дърво, което е било боядисано или третирано с други продукти, като консерванти и пестициди, може да има химически остатъци, които биха могли да навредят на вашите растения. Също така, използвайте предпазни мерки при работа и носете ръкавици, маска и предпазни очила.

Уверете се, че сте отстранили всички големи парчета дървесина, преди да го добавите към почвата. За да го приложите, преди вегетационния период, сложете тънък слой дървесна пепел в горните няколко сантиметра от почвата и добавете вода. Прилагайте само веднъж годишно и бъдете консервативни с количеството. Не слагайте повече от 10 паунда дървесна пепел на 100 квадратни фута годишно. Можете да тествате отново почвата след шест месеца. Също така, прилагайте дървесна пепел само върху установени френски хортензии. Прилагането ѝ върху разсад или млади растения може да увреди новите, нежни корени.