Как да засадите праз през зимата?

Като цяло, зимата се смята за време да закачите градинарските ръкавици на гънката и да си починете до пролетта. С правилните познания обаче, градинарството никога не свършва. Задачите за разгара на зимата най-вече се съсредоточават около подготовката на градината ви за следващия вегетационен период. От оформянето на нови градински лехи и поръчката на семена до почистването на градинските инструменти, един опитен градинар винаги мисли напред и е подготвен.

Пържен праз с яйца - как се приготвя това известно мезе

Знаете ли, че всъщност можете да засадите малко растения и по това време на годината? Има редица зеленчукови семена, които можете да засеете на закрито още през януари. Бонусите включват по-добър растеж и по-ранна реколта. Всъщност, това може да е жизненоважно в случай на бавнозреещи видове. Празът (Allium ampeloprasum var. porrum) се вписва идеално в тази категория растения, които трябва да се засаждат през зимата.

Засаждане на праз през юли – оптимални условия за богата реколта

Празът е известен с бавния си растеж. Тези големи, високи зеленчуци от семейство Лукови се нуждаят от 120 до 150 дни, за да достигнат зрялост. Ако чакате твърде дълго, за да засадите разсада си в земята, можете да разчитате на ранна реколта през вегетационния период. Всъщност ще имате късмет, ако можете да го съберете в края на лятото или дори през есента. Разсадът на праз се отглежда на закрито или в оранжерия за отглеждане през зимата. След като е навършил 10 до 15 седмици (и не повече), можете да го закалите навън за пет до седем дни - в идеалния случай в студена рамка. Има някои специални съображения, които трябва да се вземат предвид при сеитбата на семена от праз и грижите за тях през вегетационния период.

Още: Тази постна картофена яхния с праз и моркови е любима на спазващите Коледните пости

Как да засадим праз през зимата

Ако започнете семената си в края на зимата, най -доброто време за прибиране на праза ще бъде в края на лятото. Можете обаче да приберете праза си в началото на лятото или дори в края на пролетта (в зависимост от сорта), ако засадите разсада си в земята около март. За да се случи това, трябва да посеете семената си през януари или началото на февруари. Ако си набавите висококачествени семена от бързозреещи сортове праз, като „Варна“, „Кинг Ричард“, „Колумб“ или „Ривал“, почти ви е гарантирана ранна реколта. След като сте си осигурили семената, засадете ги в тавите за семена на закрито, като ги заровите на около 6 мм дълбочина в почвата за саксии

Още: Трик за по-ароматен праз – запечете го леко преди да го добавите към ястието

След като разсадът ви достигне 10-та до 15-та седмица, той е готов за разсаждане. Първо, уверете се, че лехата, в която планирате да го засадите, е подходяща за копаене и има добре дренирана, богата на хранителни вещества почва. Тя трябва да е на място, което получава поне осем часа пълно слънце дневно - подрязвайте надвисналите храсти или клони на дърветата, ако е необходимо.