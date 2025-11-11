Как да размножим замия от листа

Ако искате да отгледате мощно растение замия, което привлича пари, можете да го размножите от 8 листа - лесно и успешно.

Замията е едно от най-ефектните стайни растения, което изобщо не е взискателно, а фън шуй го направи известен, защото се смята за позитивно растение, което привлича пари.

Освен че не изисква много внимание, това растение може да се размножава много лесно - дори от 8 листа, и да се превърне в истинска зелена красавица.

Начело в списъка са растенията, които са лесни за отглеждане, невзискателни и толерантни към неблагоприятни условия и леко пренебрегване - замията се радва на репутация на издръжливо растение, което не се нуждае от много, за да вирее.

Въпреки че обикновено не цъфти на закрито, то все пак е впечатляваща интериорна декорация. Неговите дебели, наситенозелени листа изглеждат много елегантно. Присъствието на това растение в дома не само добавя свежест към интериора - според принципите на фън шуй , то също така влияе положително на потока на енергия и поддържа баланса - освен това, замията символизира дълголетие и стабилност и ѝ се приписва силата да привлича пари в дома.

А как да си направим замия само от няколко листа? За това разказва в YouTube видеото си MonstroFarm градинар, който отглежда коренища на бъдещи зелени красавици - замия, от листа.

Един градинар се грижи за няколко замии и за пет месеца е размножил красива замия - само от осем листа във вода. Той искал да се наслади на целия процес: да наблюдава как коренът расте във водата , как растението се променя, развива стъблото и накрая се превръща в истинско стайно растение.

Той отглеждал замията няколко месеца, за да я укрепи, преди да започне да я размножава. Поливал я и я торил веднъж месечно, докато не развила достатъчно коренища и листа. Планът бил да се опита да размножи растението чрез листа и стъбло – и тогава започнал петмесечният му експеримент.

Как да размножим замия от осем листа?

Той внимателно откъсна здравите листа - общо осем. Взе няколко листа от средата на растението и няколко от върха, като внимаваше да не повреди основните издънки.

Той приготвил стъклен съд с вода и парче стиропор, в който направил малки прорези, за да могат листата да стоят изправени, без да се докосват и залепват едно за друго.

Той постави всяко листо в отвор на стиропора, така че да стои стабилно, и сложи всичко в купа с вода. По този начин листата остават отделни и имат по-голям шанс да пуснат корени.

След това постави съда под изкуствена светлина, която беше включена около 12 часа на ден. Проверяваше водата на всеки четири или пет дни и я сменяше, ако е необходимо, за да не се образуват водорасли. Малко водорасли не са проблем, но водата трябва да остане възможно най-чиста.

След около три месеца всички листа се бяха вкоренили и тогава той реши да ги пресади в земята, за да види как ще се развият по-нататък.

Той използва най-малката саксия, която имаше - около 12 сантиметра в диаметър - за да не задържа почвата твърде много влага. Най-важното беше тя да има отвори за дренаж.

Той подготвил почвата със смес от около 70% кокосов торф (кокосови влакна) и 30% перлит. Кокосовият торф задържа влагата, докато перлитът позволява добра аерация и дренаж, което помага на младите растения да продължат да растат без кореново гниене.

След като подготви субстрата, той насипа слой пръст до средата на саксията, след което внимателно постави пет от осемте вкоренени листа. Останалите три листа остави във водата, за да види как ще се развият по-нататък. След пресаждането поддържаше почвата постоянно влажна през първите няколко седмици, за да могат растенията да се аклиматизират по-лесно.

След две-три седмици той започна леко да ги подхранва с разтвор на тор - около половината от препоръчителната доза.

Смес от кокосов торф и перлит не съдържа хранителни вещества самостоятелно, така че добавянето на азот, фосфор, калий и микроелементи е важно за здравословния растеж.

След още два месеца, четири до шест засадени листа започнаха да развиват малки издънки. Той внимателно отстрани един, за да види как се развиват коренищата – и те изглеждаха здрави и твърди, което означаваше, че процесът е бил успешен.