Как правилно да поливате стайните сукуленти през зимата

Сукулентите, категория, състояща се от над 10 000 вида, са известни предимно с ниската си поддръжка, въпреки че някои изискват малко повече внимание. Тази статия разглежда популярни сукуленти, подходящи като стайни и външни растения , като подчертава техните лесни за грижа качества. Стайните сукуленти виреят в специални смеси за саксии, създадени за сукуленти, кактуси , палми и цитрусови растения, или в добре дренирана смес за стайни растения.

За градинарство на открито ще намерите насоки относно зоните на издръжливост и предпочитанията за почвата. Обикновено тези растения се нуждаят от равномерно поливане, саксии с адекватен дренаж и правилните светлинни условия.

Когато зимата започне и слънчевата светлина отслабне, сукулентите, които сте засадили, започват да забавят растежа си. Повечето сортове изпадат в латентно състояние, забавяйки растежа си и поемайки по-малко вода. Някои продължават да растат с по-бавно и по-стабилно темпо. Това е тяхната естествена стратегия за оцеляване, която им помага да пестят енергия, да избягват излишната влага и да чакат топлината да се върне. И точно затова графикът ви за поливане се нуждае от пълна промяна. Поливането само веднъж месечно, когато температурите паднат под 4 градуса по Фаренхайт, е най-подходящо за тези лесни за начинаещи растения.

Ако поливате твърде често, това може да ви навреди повече, отколкото да ви помогне. През зимата въздухът в помещенията е неподвижен и сух, а почвата може да остане мокра с дни без подходящ дренаж. Това означава проблеми за корените. Ако растенията ви са близо до отоплителен отвор, те може да изсъхнат по-бързо и да се нуждаят от малко повече внимание. Така че, преди да посегнете към лейката, проверете почвата. Ако не е напълно суха, изчакайте. Вашите сукуленти ще ви благодарят за твърдата любов.

Избягвайте преполиването на сукулента си с помощта на клечка за зъби

Преди да посегнете към лейката, тествайте сукулента си с прост трик с клечка за зъби. Внимателно забодете чиста клечка за зъби в почвата (тя няма да навреди на растението ви). Издърпайте я и проверете дали почвата е залепнала за клечката за зъби или не. Ако е така, почвата е все още влажна и растението ви не се нуждае от вода. Ако клечката за зъби излезе чиста, почвата е суха и е време да полеете сукулента си.

Може също да забележите, че листата изглеждат малко сбръчкани, което е друг знак, че корените са жадни. Добавете вода, така че почвата да е добре напоена. Сукулентите са сред стайните растения, които почти не е нужно да поливате , така че прекаляването може лесно да доведе до гниене. След поливане проверете за застояла вода и я отстранете, като внимателно наклоните саксията. Можете също да я издухате със сламка или да я попиете с кухненска хартия.