Как да се грижим за орхидеята през есента, за да оцелее през зимата

Орхидеите са сред най-популярните стайни растения. За да се насладите на буйните им цветове, те изискват правилна грижа. Важно е да се отбележи, че тези насоки варират в зависимост от сезона. През есента е необходимо да се погрижите за орхидеята по правилния начин, за да преживее зимата и да цъфти с нова сила.

Как да се грижим за орхидеята през есента?

През есента повечето видове орхидеи навлизат в състояние на покой. Те забавят жизнените си процеси, ограничавайки растежа, дишането и усвояването на хранителни вещества. Затова с настъпването на студеното време трябва да намалите поливането и да спрете торенето.

Съставката, която ще накара всяка орхидея да цъфти отново

Когато растението влезе в период на покой, е важно да се осигури температурна разлика през деня и нощта. Затова изборът на правилното място за саксията е от решаващо значение. Добра идея е да поставите орхидеите на перваза на прозореца. Трябва обаче да се внимава да се избягват силни течения.

Достъпът до светлина е важен през есента и зимата. През това време понякога е необходимо допълнително осветление, за да се помогне на орхидеите да преживеят периода на покой.

Как да поливаме орхидеи през есента

Въпреки че есента е време за почивка на орхидеите, те все пак се нуждаят от грижи, за да могат растенията да преживеят безпроблемно предстоящите студени месеци. През този период поливането трябва да се намали до минимум, а понякога дори да се спре напълно. Възобновете редовното поливане само когато орхидеята започне да пуска нови листа и корени.

През есента прекомерното поливане може да доведе до проблеми с орхидеите, като гниене и гъбични заболявания. За да предотвратим увяхването им, трябва да внимавате с количеството вода, което им даваме.

Пресаждане на орхидеята в нова саксия: Какво трябва да знаете за него

Добър вариант е да пропуснете редовното поливане. Вместо това можете "да изкъпете" растенията си. Просто поставете саксията с орхидеята в голяма вана, пълна с вода, за около 20 минути. През това време корените ще абсорбират толкова вода, колкото им е необходима. Всеки излишък просто ще се отцеди от саксията след това поливане. Този вид процедура може да се извършва веднъж на 1-2 седмици.

Избягвайте торенето на орхидеите през есента и зимата. Първите дози хранителни вещества трябва да се прилагат само през пролетта, като се започне с много малки количества и постепенно се увеличават.

Спазвайки тези правила, вашата орхидея ще ви радва с жизнезността и цветовете си.

Може ли саксията с орхидеята да се сложи в кухнята?