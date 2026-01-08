Зам.-министър: Слабите резултати от PISA по природни науки показват, че учениците трудно прилагат математически умения в реални ситуации

Министерството на образованието и науката (МОН) окончателно се отказва от идеята за промяна във формата на изпита по математика от националното външно оценяване след 7. клас. Това се случи, след като родителите атакувах в съда тази промяна, а Административният съд София-град постанови предварително спиране на действието на заповедта за въвеждане на интегрирани задачи. Темата коментира в предаването „Интервюто на деня“ на bTV зам.-министърът на образованието Емилия Лазарова.

Решението засяга близо 60 000 седмокласници и техните родители, които с голям интерес очакваха дали изпитът ще включва въпроси не само по математика, но и интегрирани задачи от шест области на природните науки. „Определението на съда би довело до голяма непредвидимост и несигурност. В сложната политическа обстановка не бива да създаваме допълнително напрежение в системата. Затова решението на министерството е окончателно – промените няма да бъдат въведени“, заяви Лазарова.

По думите ѝ, макар някои ученици да са се подготвяли специално за новия формат – включително с частни уроци – работата с практически задачи и интегрирани знания остава полезна и необходима. „Слабите резултати от PISA по природни науки показват, че учениците трудно прилагат математически умения в реални ситуации. Този тип подготовка е в тяхна полза“, подчерта зам.-министърът.

По думите на Лазарова обаче темата за интегриран изпит не е нова – още от 2017–2018 г. се обсъжда, а през 2022–2023 г. в Наредба №11 е било заложено подобно намерение. В крайна сметка форматът и времетраенето на изпита по математика след 7. клас ще се запазят без промяна. Няма да има шестте интегрирани задачи, проверяващи знания и умения от природните науки чрез математика. Възможно е обаче в бъдеще да се включат повече практически задачи.

Лазарова отбеляза още, че МОН обсъжда и по-широки реформи – включително ролята на изпита в балообразуването и необходимостта от повече възможности за текущо и вътрешно оценяване, а не еднократен решаващ изпит. В края на разговора беше засегната и темата за ранните бременности, когато деца раждат деца и отпадат от училище. Зам.-министърът подчерта, че МОН работи активно по механизма за обхват и задържане на учениците в училище. „Става дума за ниска образованост, липса на здравна култура и социализация – не само сред децата, но и сред родителите. Процентът на необхванатите ученици намалява, но проблемът остава сериозен“, каза Лазарова.

