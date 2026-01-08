Официално: Лудогорец обяви първи зимен трансфер - привлече талантлив бразилец

14-кратният пореден шампион на България Лудогорец реализира първия си зимен трансфер, като привлече левия бек Винисиус Ногейра. Бразилецът ще подсили шампионите за пролетния полусезон като преотстъпен от шведския Халмстад, който е собственик на правата на футболиста. Сделката бе финализирана днес, а веднага след това от "Хювефарма Арена" официално обявиха трансфера.

Лудогорец привлече Винисиус Ногейра

Винисиус Ногейра премина успешно задължителните медицински прегледи и фитнес тестове, след което подписа договор с „орлите“. Очаква се още тази вечер той да се присъедини към отбора на подготвителния лагер в Белек, където тимът ще тренира няколко седмици, преди да поднови участието си в основната фаза на Лига Европа.

Пер-Матиас Хьогмо бе подсилен от играч, състезаващ се в Скандинавието

През последния сезон левият защитник игра в елита на Норвегия с екипа на Вьолеренга, където записа 27 мача и реализира 2 гола. В кариерата си до момента Ногейра е защитавал още цветовете на шведските Халмстад и Варберг. В юношеските си години Винисиус Ногейра е преминал през школите на бразилските грандове Палмейрас и Атлетико Минейро, както и на Понте Прета.

Припомняме, че Лудогорец изостава в битката за титлата този сезон, като се стигна и до треньорска рокада през кампанията, а сега наставник е норвежецът Пер-Матиас Хьогмо, който има сериозни наблюдения върху скандинавския футбол и е много вероятно да е имал думата при трансфера на Ногейра.

