Как да се отървете от миризливката в градината си без химия

Миризливката (Halyomorpha halys) е инвазивен вредител и проклятие за градинари и собственици на жилища. Родом от Източна Азия, тя е ненаситна, унищожавайки плодови и зеленчукови култури, декоративни растения и плевели. Тяхната отличителна щитовидна форма и предимно кафяв цвят ги правят лесни за разпознаване. Въпреки че някои вонещици са полезни, всички те получават името си от неприятната миризма, която излъчват, за която някои казват, че наподобява силна, тревиста миризма, особено когато е смачкана. Те могат да бъдат премахнати от двора и дома ви, без да се отделя миризмата им, по няколко начина, но диатомичната пръст, естествен материал, направен от вкаменели водни организми, е доказан метод.

Още: Как да не допуснем нито една миризливка у дома?

Костите на малките организми, които изграждат диатомичната пръст, се състоят от силициев диоксид, вещество, което съставлява почти една четвърт от земната кора по тегло. Можете да намерите диатомитна пръст в бои, продукти за грижа за кожата, храни и много други неща, но прахообразната ѝ форма се използва като инсектицид. Тя действа, като абсорбира есенциални мазнини и масла от екзоскелета и тъканите на насекомото, причинявайки му смърт, и ще продължи да действа върху нови насекоми, докато те нахлуват, стига да остане суха. Насекомите не е необходимо да я ядат, за да бъде ефективна, но трябва да влязат в контакт с нея.

Кога и как да използвате диатомитна пръст

Още: Есента е тяхното време: Как да изгоните миризливките от дома си

Миризливките прекарват студените месеци в листните отпадъци и стават активни, когато времето се затопля, така че могат да бъдат досадни в двора от пролетта до есента. За съжаление, признаци, че вонящите буболечки увреждат растенията, понякога не се появяват, докато насекомите не напуснат района, така че трябва да видите самите насекоми, за да определите дали трябва да третирате района с диатомит. Ако откриете вонящи буболечки, нанесете лек слой прах от диатомит около периметъра на двора си, като се фокусирате върху заразените зони.

Как лесно да се преборим с миризливки по доматите?

Диатомичната пръст е ефективна срещу миризливки само когато е суха, така че ще трябва да я нанасяте отново редовно. Може да не е най-добрият избор, ако живеете във влажна среда или имате обилна роса през повечето сутрини.

Доматите са нападнати от миризливки: Най-добрите препарати за защита

Ако сте загрижени за вонящи буболечки в дома си, диатомичната пръст е до голяма степен безвредна за възрастни, деца и домашни любимци. Можете безопасно да я прилагате върху места, където забелязвате активност на насекоми, като первази на прозорци и врати, но също така трябва да предприемете стъпки, за да предотвратите бъдещи нашествия на вонящи буболечки . Ако диатомичната пръст се вдиша, тя може да раздразни носа или гърлото ви и може да причини леко дразнене на кожата и очите. За да избегнете това, носете дрехи с дълги ръкави, дълги панталони и маска за лице, ако почиствате голяма площ от прах. Освен това е безопасна за околната среда, тъй като не представлява известна вреда за дивата природа или водните източници.