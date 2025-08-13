Как да спрете окапването на ябълките през август и да спасите реколтата

Масовото падане на неузрели ябълки през август лишава градинарите от значителна част от реколтата. Често причината е не само вятърът, но и скритата дейност на гъсениците на ябълковия молец, които изяждат семената отвътре.

Августовски трик за спасяване на реколтата от ябълки

За да се сведат до минимум загубите от ябълковия молец, е важно редовно и внимателно да се събират всички паднали плодове, като не се оставят под дърветата дори за един ден.

Гъсениците бързо напускат падналите плодове и се връщат на дървото по ствола за следващата порция, но именно върху ствола трябва да има препяствия за тях. Събраните повредени ябълки трябва да бъдат унищожени незабавно (заровени дълбоко или изгорени).

Ако ябълките капят, заровете това до дървото и ще спасите реколтата

Ефективна механична бариера са специални колани, поставени върху стволовете и скелетните клони на ябълковите дървета. Поставянето им е най-добре да започне в края на юли, но може да се направи и през август. Изработени от гофриран картон или специална лента, те блокират пътя на гъсениците, слизащи за какавидиране в почвата или катерещи се обратно по дървото.

Коланите се проверяват и почистват на всеки 10-14 дни. През август, особено след дъждове, лекото разклащане на дървото рано сутрин е полезно, за да се предизвика падане на плодовете, повредени от ябълковата молец. Това „контролно събиране“ позволява откриването и премахването на заразените ябълки, преди гъсениците да ги напуснат. Събраните плодове също се унищожават.

За да отблъснете ябълковите молци, можете да използвате феромонови капани, окачени в короните на дърветата в началото на лятото. До август тяхната ефективност намалява, но те служат като индикатор за наличието на вредителя.

Как бирата помага за богата реколта от ябълки?

Основният фокус в средата и края на лятото е върху други методи за защита. Поддържането на короната в добре проветриво състояние чрез навременно лятно подрязване на излишните издънки и удебеляване на клоните намалява влажността.

Това създава по-неблагоприятни условия за развитието на ябълкова молец и гъбични заболявания, които също допринасят за окапване на плодовете. Достатъчното осветление на плодовете ускорява тяхното узряване.

Балансираното подхранване на дърветата, особено достатъчното количество калий и калций, укрепва стъблата и тъканите на плодовете. Калият повишава устойчивостта на ябълките срещу падане, а калцият намалява риска от гниене.

Листното подхранване с калиев монофосфат през август укрепва плодовете. Навременното прибиране на реколтата, когато сортовете узреят, предотвратява претоварването на клоните и естественото окапване на излишната влага от дървото.

Познаването на това кога узряват определени сортове ви помага да планирате реколтата си. Тези всеобхватни мерки помагат да запазите по-голямата част от ценната си реколта от ябълки, докато тя достигне пълна зрялост.

Прочетете също: Най-добрият тор за ябълки и круши през август: Ще берете плодовете в кофи