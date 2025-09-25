Как да съберете семена от бамя през есента

Отглеждането на бамя в домашната зеленчукова градина може да осигури изобилие от шушулки за употреба в кухнята. Всъщност растенията са толкова плодовити, че може да имате повече шушулки, отколкото можете да сготвите. Ако оставите някои на растението към края на сезона, за да продължат да растат, тогава можете да съберете семена от бамя.

Семената на бамята не само са годни за консумация, но събирането и запазването им ви дава удобен безплатен ресурс от семена за посев през следващата година. Това ви спестява пари, успокояващо е да знаете, че семената, които получавате, се развиват добре в градината ви и имат вкус, който харесвате, а събирането и запазването на семена е много удовлетворяващо занимание.

Когато отглеждате бамя , сезонът за прибиране на реколтата започва да се изчерпва през есента. Това е идеалното време да оставите някои шушулки да продължат да узряват, за да можете да съберете семена от бамя от тях. Това ръководство разкрива ключа към това да разберете кога шушулките са готови за бране, заедно със съвети за събиране и съхранение на семената на бамята.

Защо трябва да берете семена от бамя

Събирането на семена от любимите ви зеленчуци е чудесен метод за пестене на бюджет, за да имате семена за следващата година. Анализирането на реколтата ви всяка година и запазването на семената от сортове, които се представят най-добре (или такива, на които особено харесвате вкуса), ви гарантира растения, които ще виреят във вашата градина сезон след сезон.

Когато имате сорт бамя, който се справя чудесно в градината ви, защо не запазите няколко безплатни семена, за да можете да отглеждате този вид отново догодина, сигурни, че ще ви даде голяма реколта от бамя ? Тъй като шушулките със семена на бамя могат да бъдат толкова високодобивни, запазването само на няколко шушулки ще ви осигури стотици семена.

Важно е да запомните, че искате да запазите семена от свободно опрашвани сортове наследствени растения . Хибридните сортове няма да се осъществят, ако семената се съхраняват и сеят отново. Също така, когато възнамерявате да запазите семена, е важно да отглеждате само един сорт бамя на едно място. Съществува риск от кръстосано опрашване на различни сортове, ако се отглеждат заедно, а получените семена могат да дадат мистериозни хибриди.

Кога да се събират семена от бамя

Бамята осигурява богато изобилие от шушулки през лятото и есента. Периодът за прибиране на реколтата започва два месеца след засаждането на зеленчука , около 60-70 дни от засяването на семената или 40-50 дни от разсаждането на разсад.

Растенията образуват шушулки, които обикновено се берат, когато достигнат дължина от 5-7,5 см. Ако ги оставите да станат по-големи, те стават по-дървесни. Ако обаче искате да съберете семена от бамя, е добре да оставите шушулките да узреят и изсъхнат на растението.

При събирането на окра, колкото повече шушулки отберете, толкова повече ще продължи да дава растението. Тъй като бамята има дълъг период на прибиране на реколтата, това означава, че можете да съберете много шушулки и все пак да оставите някои, от които да съберете семена към края на сезона.

Когато се оставят на растението, шушулките ще се развият след ядливата фаза и ще станат по-твърди. Шушулките със семена трябва да се оставят, докато станат големи и покафенят. В идеалния етап за прибиране на реколтата те са крехки, потенциално започват да се напукват и можете да чуете как семената тракат вътре, ако разклатите шушулката.

Как да се съберат семена от бамя

След като шушулките изсъхнат напълно върху растението, събирането и съхранението на семената е лесна задача. Това обаче трябва да се направи с градински ръкавици, тъй като шушулките на бамята имат фини бодли, които могат да раздразнят кожата.

Тъй като семенните шушулки са големи, те могат да бъдат отстранени от растението с ножица за градинарство, градински ножици или ножица, или можете внимателно да ги извиете от стъблото. Поставете ги внимателно в кошница или контейнер.

За да направите това, подредете събраните шушулки на един слой върху тава и ги поставете на хладно и добре проветриво място, докато изсъхнат. Винаги отделяйте време, за да се уверите, че семената са напълно изсъхнали, преди да ги съхранявате. Съхранението на влажни семена е основна грешка при съхранение на семена, тъй като това насърчава образуването на мухъл и гниене.

След като изсъхнат, шушулките могат да се счупят и семената да се съберат. Съхранявайте семената в запечатан хартиен плик или херметически затворен стъклен съд. Ако искате да използвате обикновени домакински предмети в контейнери за съхранение на семена „направи си сам“, стъклените буркани за храна или подправки са идеални за целта.

Що се отнася до това колко дълго можете да съхранявате семената , те ще бъдат жизнеспособни до три години, когато се съхраняват в идеални условия. Най-добре е обаче да ги използвате през следващия сезон, тъй като жизнеспособността им ще намалява всяка година.

