Как да запазите семена от ябълки в 3 лесни стъпки, за да можете да отгледате собствено дърво

Ябълките са типичен есенен вкус и няма нищо по-очарователно от това да видиш дърво, пълно със зрели ябълки , готови за бране.

Но откъде идват тези дървета? Както всички растения, те, разбира се, се отглеждат от семена. Въпреки това, не често виждате реклами за ябълкови семена в магазина за градинарство. Вместо това ще намерите малки ябълкови дръвчета, готови за засаждане.

Защо е така и, по-важното, можете ли да отглеждате ябълкови дървета от семена у дома, със семена, които сте запазили от самите ябълки, които сте набрали в овощна градина или сте купили от магазина за хранителни стоки? Ето какво трябва да знаете за това как да запазите ябълкови семена и да ги засадите, за да можете да имате своя собствена есенна реколта у дома (някой ден).

Можете ли да отглеждате ябълкови дървета от семена?

Да, на теория можете да отглеждате ябълкови дървета от семена. Ябълките, които купувате от фермерския пазар или магазина за хранителни стоки, имат семена и ако бъдат засадени, те могат да покълнат и да израсне ябълково дърво.

Но истинският отговор е малко по-сложен.

Повечето ябълкови дървета, които се отглеждат за производство на годни за консумация ябълки, не се отглеждат от семена. Вместо това, те се присаждат от други ябълкови дървета, целенасочено подбрани, за да се създаде хибрид, който е едновременно красив и вкусен. Ако засадите ябълково дърво от семена, може да не получите същия вид или вкус като оригиналната ябълка – и дори няма да знаете какво получавате около десетилетие, когато дървото най-накрая ще започне да дава зрели плодове.

Независимо от крайния продукт, все още има забавление в отглеждането на ябълки от семена, които сте събрали от собственото си есенно печене или хапване.

Как да запазите ябълкови семена

За да запазите ябълкови семки, започнете със зряла ябълка:

Въпреки че обикновено изхвърляте сърцевината и семките, когато ядете ябълка, този път ще искате да извадите семките, за да ги запазите. Внимавайте да не прережете сърцевината (всички сме виждали разрязано семе!). Опитайте се да вземете колкото се може повече цели, невредими семки, след което ги почистете, като отстраните всички остатъци от ябълка.

Оставете семената да изсъхнат. Това може да отнеме три до четири седмици.

След като семената изсъхнат, е време да ги навлажните отново. Вземете две влажни хартиени кърпи и поставете семената между тях. Поставете кърпите и семената в херметически затворен контейнер, след което поставете този контейнер в хладилника за период до един месец. Това ще създаде подходящи условия за стратификация, което ще помогне на семената да покълнат.

Как да засадите семена от ябълки

Когато проверите отново семената си, ще се надявате да откриете, че те тихо са покълвали в хладилника. Ако приемем, че имате кълнове, е време да ги преместите на място, където могат безопасно да растат, докато дойде време да ги засадите в новата си домашна овощна градина.

Напълнете малка саксия със смес за саксии, след което пуснете семето и го покрийте с пръст. Почвата трябва да остане леко влажна, за да насърчи кълнчето да продължи да расте. В крайна сметка, нови листа трябва да започнат да се появяват от земята. В този момент разсадът може да живее на топъл, слънчев прозорец, където ще расте допълнително.

Ако имате разсад, който достига няколко сантиметра височина, е време да го засадите в земята. В идеалния случай трябва да го пресадите през пролетта, около март или април. Потърсете слънчево място и го засадете далеч от други дървета, като му дадете достатъчно място да продължи да расте.