Как да запазите вашето черешово дърво от студените зимни температури

Поздравления - вашето чувствително към температура черешово дърво (Prunus spp.) оцеля в знойното лято. Сега е време да му помогнете да процъфтява тази зима. С бързото наближаване на студеното време (здравейте, мразовити сутрини), може да ви се стори идеалното време да съхраните градинските си консумативи за годината. Вашето черешово дърво обаче не е съгласно. Макар че малко студено време е от голяма полза за осигуряването на пролет, пълна с вкусните плодове, които обичате, важно е да не пренебрегвате една важна градинска задача, която може да защити вашите черешови дървета, когато студеното време премине в замръзване: мулчирането.

Като цяло, черешовите дървета могат да бъдат лесни за отглеждане. Има обаче едно нещо, което трябва да се има предвид: Черешовите дървета се нуждаят от специфични условия за отглеждане и могат да бъдат чувствителни към околната температура и климат. През лятото те предпочитат меките температури от 24 до 29 градуса по Целзий. През зимата студен период от 0 до 4 градуса не е само приемлив, но често е необходим за здравословен цикъл на растеж. Но дори и така, искате да сте сигурни, че корените на вашата череша ще останат в безопасност. Отделянето на време за мулчиране на основата на дървото и осигуряване на меко одеяло за зимата може да е от решаващо значение.

Тъй като мулчирането може да има някои потенциални недостатъци, ако се прави неправилно, важно е да научите правилния начин за мулчиране на черешовите си дървета през зимата. Ето няколко съвета, за да подготвите градината си за зимата и да насърчите растежа на по-здрави черешови дървета.

Когато мулчирате черешови дървета през зимата, има няколко фактора, които трябва да имате предвид, като например времето и разположението. Но преди да можете да се потопите в самия процес на мулчиране, е добре да почистите зоната около черешовото си дърво. Това означава да съберете всички листа около дървото и да почистите всички паднали плодове. Оставянето на плодове да гният около дървета, които дават плодове или ядки, е една грешка при почистването на двора през есента, която ще привлече гризачи.

След като сте готови да разпръснете мулча, е важно да решите какъв вид мулч искате да използвате. Мулчът може да бъде в много форми: дървесни стърготини, компост, кора, слама или дори нарязани и мулчирани листа. Времето също играе роля. Ще искате да осигурите на черешовото си дърво адекватна защита, преди студените периоди да се установят във вашия район, но можете също така да освежите мулча на дървото по-късно през сезона, за да запазите ползите му до пролетта.

Що се отнася до поставянето, има много често срещани грешки при мулчирането, които могат да доведат до проблеми като вредители, болести или гниене. Въпреки че е добре да се постави слой мулч с височина около 10 см, е важно да се остави пространство между мулча и основата на дървото. Като дадете на дървото си малко място да диша, можете да намалите вероятността от загнездяване на вредители там. Освен това, когато мулчът е поставен в основата на дървото, влагата може да омекоти кората, което увеличава риска от гниене и болести.