За доброто на всички: ЕС в готовност да се откаже от петрола, газа и въглищата

Европейският съюз иска намаляването на използването на петрола, природния газ и въглищата да стане факт възможно най-скоро. Съюзът настоява за напредък по глобалния план по въпроса, защото към момента усилията на държавите по света са крайно недостатъчни. Този призив беше отправен в рамките на 30-ата сесия на Конференцията на страните по Рамковата конвенция на ООН за изменението на климата (КОП30) в бразилския град Белем.

В заключителния етап от преговорите ЕС представи свое предложение за окончателен текст на план по този въпрос, предаде ДПА.

"Трябва да се освободим от изкопаемите горива"

Според еврокомисаря по климата Вопке Хукстра обединението около идеята за постепенното намаляване на изкопаемите горива в енергийното производство е ключов фактор за успеха на конференцията.

Брюксел смята за жизненоважно планът да бъде възможно най-амбициозен и всеобхватен и да получи широка международна подкрепа извън ЕС.

Настоящите национални планове за климата са много далеч от целта за ограничаване на глобалното затопляне с до 1,5 градуса спрямо нивата отпреди индустриализацията, каза Хукстра.

Целта е да "се освободим" от изкопаемите горива, обяви пък германският министър на околната среда Карстен Шнайдер .

Петролните държави са против

Макар много държави да настояват за пътна карта на КОП30, която да представи план за намаляване на използването на изкопаеми горива като основни енергийни източници, техните климатични предложения срещат яростен отпор.

Страните от Персийския залив като Саудитска Арабия, които продължават да печелят от петрола и природния газ, са в първите редици на противниците на плана, предаде БТА.

Преди 2 години на регулярната среща в Дубай беше постигнато общо решение, че светът трябва да се откаже от изкопаемите горива, но не бяха определени никакви междинни цели или срокове. Много развиващи се страни пък искат индустриалните държави да увеличат значително помощта си за климата, за да им помогнат да се адаптират към последствията от глобалното затопляне.

Призиви за по-решителни действия

Тазгодишният домакин Бразилия призова участниците в срещата да бъдат по-амбициозни в решенията си.

"Вие носите силата и легитимността на онези, които се борят за по-добър свят", подчерта президентът на Бразилия Луиз Инасио Лула да Силва.

"Недостатъчните действия в областта на климата заплашват демократичната стабилност и международната правдоподобност, и страните трябва да покажат, че вземат насериозно безпокойството на по-младите поколения", предупреди той.

Да Силва подкрепи идеята, че богатите държави трябва да помагат на по-бедните в борбата с климатичните промени.

Бразилският президент заяви пред делегатите, че пътните карти за това как човечеството да преодолее зависимостта си от изкопаемите горива, както и как да спре и да обърне процеса на обезлесяване, са задължителни.

Спор за домакинството

След като и двете страни подадоха кандидатури през 2022 г., Австралия и Турция влязоха в спор кой да домакинства следващата среща КОП31. В крайна сметка се реши, че Турция ще бъде домакин на следващата конференция, а Австралия - на междуправителствените преговори.

Австралия настояваше да бъде домакин на на следващата конференция за климата на ООН догодина заедно с държавите от южната част на Тихия океан, които са все по-застрашени от повишаването на морското равнище и бедствията, причинени вследствие на климатичните промени.