Кога е най-доброто време за резитба на черешата?

Есента може да изглежда като идеалното време за резитба на овошките - но за черешовите дървета този период може да бъде опасен за подрязването им. Раните, нанесени на дървото преди зимата, нямат време да заздравеят преди настъпването на слана. През това време потокът от сок се забавя и регенерацията на практика спира. Прясно отрязаното дърво става уязвимо към гъбични спори и вредители, което може да отслаби растението.

Най-доброто време за резитба на черешата

Есенните резници също са податливи на дълбоко замръзване, което може да засегне не само мястото на рязане, но и околната тъкан. Това води до образуване на пукнатини от замръзване, изсъхване на клоните и намалена зимна издръжливост на дървото.

Младите разсади от черешови дървета са особено чувствителни към есенната резитба и може да не преживеят зимата след подобна интервенция.

Оптималното време за формираща и санитарна резитба на черешови дървета е ранна пролет, преди пъпките да са набъбнали. През този период дървото понася добре резитбата и бързо заздравява раните, след като започне да тече сок.

През лятото, след прибиране на реколтата, можете да извършите лека коригираща резитба, за да разредите короната.

През есента се препоръчва да се премахват само мъртви или видимо болни клони, ако има риск от счупването им под тежестта на снега. Тези разрези трябва да се третират старателно с градинска смола или специална паста. Правилното време за резитба е ключово за здравето и дълголетието на черешовите дървета. Но също така е важно самата резитба да се извършва правилно.

За много стари дървета се препоръчва подмладяваща резитба. Това обаче трябва да се прави само когато годишният растеж на клоните не надвишава 15 сантиметра.

Важен момент, който трябва да се запомни при извършване на тази процедура, е умереността. Подрязвайте клоните пестеливо. Никога не премахвайте всички клони наведнъж. Това ще съкрати живота на дървото! Подмладяващата резитба се извършва постепенно, в идеалния случай в продължение на три години. Премахвайте или значително скъсявайте една трета от клоните годишно. Ключът е да не се скъсяват клоните на по-малко от 2-3 метра.

Местата за резитба трябва да бъдат запечатани с градинска смола или боядисани с блажна боя. Всеки разрез на ствола на дървото е входна врата за вода и мръсотия, в които се задържат много вредни бактерии. Нетретираните места за резитба могат да отслабят имунната система и да доведат до развитие на различни заболявания.

