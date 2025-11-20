Как да засадите рози с голи корени през ноември

Искате ли да имате красива розова градина, но се колебаете относно цената на саксийните растения през пролетта? Ако живеете на място, където земята не остава замръзнала през цялата зима, има начин да избегнете скъпите розови растения: закупуване на рози с голи корени. Тази бюджетна стратегия ви позволява да отглеждате колекцията си от розови храсти, докато растенията са в пълен латентен период, като ви дава всичко необходимо, за да засадите рози с голи корени . Този период обикновено е от късна есен до ранна пролет, обикновено от ноември до март, и е отлично време да добавите тези растения към вашата градина.

Трик в края на октомври: Направете това и ще забравите за черните петна по розите

Растенията с голи корени се различават от тези, отглеждани в контейнери, защото се доставят без почва около корените им. Това намалява теглото при доставка и ги прави по-евтини, с по-богат избор от това, което може да намерите в местен градински център. Хубавото на този метод е, че розите се засаждат, докато са в латентно състояние, което позволява на кореновите им системи да се установят през по-студените месеци, готови да растат, когато времето се затопли.

Градинарите трябва да могат да обработват почвата скоро след получаване на растенията, така че този метод е най-подходящ за региони с меки зими.

Още: Как да предпазите листата на розите от черни петна през зимата?

Как се съхраняват и подготвят рози с голи корени, когато засаждането се отлага?

Засаждането на рози с голи корени по време на периода им на покой означава, че се нуждаете от план за временно съхранение, особено ако живеете в район, където е възможно застудяване или ако засаждането трябва да се отложи поради обилни дъждове. Не забравяйте, че засаждането на рози с голи корени зависи от възможността да ги засадите през този период от късна есен до ранна пролет. Ако не можете да ги засадите в земята възможно най-бързо, е необходимо временно съхранение, за да се поддържат корените хидратирани и жизнеспособни и да се предпазят розите ви от замръзване.

Как да защитите розите на открито от замръзване

Първата стъпка, която трябва да предприемете, е да предотвратите изсъхването на корените, което е най-честата причина тези рози да не успеят. Можете да ги държите в оригиналната им опаковка и да ги съхранявате на хладно и тъмно място – като неотопляем гараж или мазе – при температура от 0 до 4 градуса по Целзий до една седмица. За закъснения, по-дълги от седмица или две, може да се наложи да подкопаете растенията. Това включва полагане на розата настрани и покриване на корените с рохкава, влажна почва, докато външните условия позволят засаждането.

Още: Какво да направите с розите през ноември, така че да избегнете черни петна по листата

Независимо колко дълго се съхраняват, преди да бъдат засадени, корените се нуждаят от рехидратация. Накиснете цялата коренова система в кофа с обикновена вода за поне два часа или до 24 часа, точно преди да поставите растението в новия му дом.

Още: Първият музей на ароматите в Турция отваря врати в град, прочут с розите си

Какъв е правилният метод за засаждане на рози с голи корени, за да се насърчи растежът?

Правилното започване на процеса на засаждане гарантира, че спящата роза има най-добрия шанс да оцелее, след като настъпи пролетта. Започнете, като намерите място, което получава между шест и осем часа пряка слънчева светлина всеки ден. Изкопайте голяма дупка поне два пъти по-широка от кореновата система на розата, което може да означава ширина от 60 см или повече. Използвайте вила, за да разрохкате внимателно стените на дупката, особено в глинеста почва, за да помогнете на корените да се разпространят лесно. След като дупката е готова, трябва да добавите добре угнил компост или оборски тор, след което да създадете малък конус или купчина от тази смесена почва в центъра на дупката за засаждане.