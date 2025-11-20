Как да дадете втори живот на орхидеята?

Подмладяването на орхидеята е най-сигурният начин да я съживите. Тази процедура е подходяща за екземпляри с дълги стъбла, които стърчат високо над субстрата, както и за по-стари растения (6-10 години), които не могат да бъдат пресадени правилно без подмладяване.

Подмладяване на орхидеята: Как се прави и какво трябва да знаете за него

Орхидеята се подготвя за процедурата по подмладяване около две седмици преди планираното време. През това време всички листа от долната част на майчиното растение постепенно се отстраняват (не се отрязват, а се изскубват), като се оголва стъблото до мястото, където е планирано да се отреже резникът. Те обаче могат да се отстранят и в деня на засаждането.

След това, с остър нож, отрежете горната част на растението, заедно с няколко листа и въздушни корени. След като изсушите резника на въздух в продължение на 3-4 часа, го засадете в отделна саксия, пълна с почва за орхидеи. Ако листата пречат на поставянето на горната част в субстрата, отстранете и тях. Обикновено на майчиното растение остава дълъг пън. Той се оставя недокоснат, докато орхидеята не пусне млади издънки.

Внимавайте с влагата. Грижата за възрастно растение и засаден резник се извършва по същия начин като за останалите орхидеи. Важно е да не преполивате майчиното растение. След тази процедура то е безлистно, така че се нуждае от много по-малко вода. Субстратът обаче не трябва да изсъхва напълно. С правилна грижа, резникът успешно ще се вкорени и ще се превърне в младо, красиво, обилно цъфтящо растение.

След няколко месеца останалият пън ще образува странични пъпки в основата, от които ще пораснат нови розетки. Те също могат да бъдат отрязани по-късно и засадени в нова саксия, ако желаете.

По отношение на условията за отглеждане орхидеите предпочитат ярка, но не концентрирана светлина. Ако прозорците на дома ви са с южно изложение и държите саксията с орхидеята на техния перваз, най-добре е да създадете сянка, за да предотвратите слънчево изгаряне. През зимата осигурете допълнително осветление с фитолампи.

Оптималната температура за орхидеите е 18–25 градуса през деня и поне 15 градуса през нощта. Важно е да поддържате умерена влажност – около 50–70%. Ако въздухът в стаята ви е твърде сух, можете да използвате овлажнители или да поставите съдове с вода около растенията.

