Трябва ли да направите резитба на астрите преди зимата?

Астрите са студоустойчиви многогодишни растения, които добавят ярки цветове към всяка градина със своите весели, подобни на маргаритки цветове в нюанси на лилаво, розово, синьо и бяло. Те цъфтят от края на лятото до началото на есента, добавяйки цветен акцент, когато други цветя увяхнат. Астрите също така привличат полезни опрашители , като пчели и пеперуди, и са отлични цветя за рязане.

С наближаването на по-студеното време и цветовете започват да увяхват, може да се чудите дали да отрежете астрите или да ги оставите до пролетта. По-долу експертите обсъждат предимствата на двата подхода, за да ви помогнат да намерите кой е най-подходящ за вашите градинарски цели.

Трябва ли да отрежете астрите преди зимата?

Според Криста Литъл-Зиболд, собственик на Wild View Gardens, LLC, астрите са сред най-разнообразните растения, които се срещат както в природните ландшафти, така и в разсадниците. „Като общо правило, бих оставила многогодишните астри такива, каквито са“, заявява тя. Решението за резитба на астри през есента обаче в крайна сметка зависи от вашите екологични и естетически цели.

„Ако предпочитате „чиста визия“ в градината си, можете да отрежете стъблата докрай“, обяснява Литъл-Зиболд. От друга страна, ако целта ви е да осигурите местообитание за местни видове пчели, тя предлага да подрязвате само по-дебелите стъбла до различна височина между 30 и 45 сантиметра, а останалите цветни глави да остават непокътнати. „Като градинари, ние трябва да преценим какво работи и какво не работи в цялостната картина на даден контекст и понякога си струва да експериментираме с отрязване на някои и оставяне на други такива, каквито са“, казва тя.

Накратко, нека вашите градинарски цели ви водят в решението дали да отрежете астрите си или да ги оставите на мира.

Как да подрязваме астрите

Ако все пак решите да подрежете астрите си, Емили Скот, собственичката на фермата Скот в Мейн, съветва да изчакате първата силна слана, преди да ги подрежете.

Когато му дойде времето, отстранете всички мъртви или заразени части на растението. Ако има нападение от вредители или болест, изхвърлете подрязания материал в кошчето, тъй като поставянето му в контейнера за компост може да разпространи допълнително вредителите и болестите.

След това, отрежете отцъфтелите цветове, като ги отрежете близо до основното стъбло. „В идеалния случай трябва да оставите 5 до 7,5 см от стъблото; някои градинари обаче предпочитат да оставят 15 до 20 см за визуален интерес през зимата“, отбелязва Скот.