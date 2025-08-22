Как и кога да пресаждате разсад

Уверете се, че използвате най-добрата почва, за да засите семената, за да им осигурите силен покълване. След това обикновено трябва да изчакате, докато разсадът ви стане достатъчно голям (не по-малко от 2,5 см височина) и образува втория си чифт листа, преди да ги разсадите, поотделно или на разстояние 5 см един от друг, в по-големи саксии или тави, пълни с многофункционален или саксийни компост.

Съвети как да пресаждате разсад в по-големи саксии

Използвайте молив, ножче или етикет за растение, за да „избодете“ внимателно разсада си от стартерните им тави. „Важно е да боравите с него внимателно“, казва Хана Бел от Gardeninghood.com. Избягвайте да го носите за стъблото, а вместо това го дръжте за листата. Робърт Силвър от ProGardeningBlog споделя полезен съвет: „Полейте разсада в тавите му за семена няколко часа преди разсаждане. Това ще улесни изваждането му от тавите и ще намали до минимум увреждането на корените.“

Използвайте същия инструмент, за да направите малки дупки в новия си компост за саксии и внимателно засадете отново разсада. След като сте пресадили разсада си, Хана съветва внимателно да уплътните почвата около корените и да полеете обилно растенията. Не забравяйте да наблюдавате внимателно растенията в новия им дом и да им осигурите достатъчно вода и светлина, за да виреят, добавя тя.

„След като разсадът се установи в новата си саксия, можете да започнете да го торите с балансиран тор“, казва Стейси Крлянович , главен градинар и съветник в Patio Productions. Там той ще продължи да расте, докато не дойде време да го преместите навън.

Преместване на разсад на открито

„Най-важният фактор при пресаждането на разсад е температурата на почвата“, казва Кейт Ръсел , собственик на блога за градинарство The Daily Garden. „Ако почвата е твърде студена, младите разсад трябва да инвестират всичките си ресурси в оцеляване, вместо в процъфтяване.“

Поради тази причина трябва да се уверите, че външните температури са постоянно достатъчно топли за цветята, които отглеждате, и че всички рискове от замръзване са преминали. В противен случай новите ви растения може да загинат.

За да намалите вероятността разсадът ви да претърпи шок от пресаждането, първо го закалете. Всъщност, не правенето на това е често срещана грешка при отглеждането на семена . „Това означава постепенно да ги излагате на външни условия като вятър, слънце и температурни промени в продължение на 7-10 дни“, казва Стейси.

Процесът е лесен – просто поставете саксиите на открито на защитено място през деня, след което ги внесете обратно през нощта. Като алтернатива можете да ги оставите на открито и да ги покриете с капаци, като не забравяте да ги държите отворени в даден момент през всеки ден, за да може кислородът да влиза, а излишната топлина и влага да излизат.

Внимавайте за охлюви , които са привлечени от младите, зелени издънки.