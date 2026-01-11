Невидима заплаха: Взривиха десетки бензиностанции в Тайланд (ВИДЕА)

Неизвестни нападатели взривиха 11 бензиностанции в три „мюсюлмански“ провинции на Тайланд. Серия от експлозии се случиха през нощта в граничните провинции Яла, Патани и Наратхиват. Те се намират далеч от популярни туристически дестинации като Пукет, така че няма заплаха за туристите. Още: След като Тръмп "спря" войната Тайланд-Камбоджа: Над 100 убити и стотици ранени военни за 6 дни (СНИМКИ)
Импровизирани взривни устройства
🔥Unknown attackers blew up 11 gas stations in three “Muslim” provinces of Thailand— NEXTA (@nexta_tv) January 11, 2026
A series of explosions took place overnight in the border provinces of Yala, Pattani, and Narathiwat. They are located far from popular tourist destinations like Phuket, so there is no threat to… pic.twitter.com/L8fv4Q322h
На бензиностанциите са били поставени импровизирани взривни устройства. Един полицай е бил ранен.
Южен Тайланд е предимно мюсюлмански регион с дългогодишно сепаратистко движение, търсещо независимост или създаване на султанат. Въоръженият конфликт там продължава от десетилетия, като бойци периодично атакуват полицията и местните отбранителни сили.
