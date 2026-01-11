Невидима заплаха: Взривиха десетки бензиностанции в Тайланд (ВИДЕА)

Войната в Украйна:

11 януари 2026
Неизвестни нападатели взривиха 11 бензиностанции в три „мюсюлмански“ провинции на Тайланд. Серия от експлозии се случиха през нощта в граничните провинции Яла, Патани и Наратхиват. Те се намират далеч от популярни туристически дестинации като Пукет, така че няма заплаха за туристите. Още: След като Тръмп "спря" войната Тайланд-Камбоджа: Над 100 убити и стотици ранени военни за 6 дни (СНИМКИ)

Импровизирани взривни устройства

На бензиностанциите са били поставени импровизирани взривни устройства. Един полицай е бил ранен.

Южен Тайланд е предимно мюсюлмански регион с дългогодишно сепаратистко движение, търсещо независимост или създаване на султанат. Въоръженият конфликт там продължава от десетилетия, като бойци периодично атакуват полицията и местните отбранителни сили.

