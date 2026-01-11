Каква ще е съдбата на първия мандат и влизаме ли в спирала от избори: Делян Добрев с коментар

Удължителният бюджет помага, защото в нестабилната политическа обстановка гарантира, че бюджетът няма да се издъни. Добрата новина е, че дефицитът за миналата година в рамките на трите процента, което е чудо – никой не очакваше да се справим в рамките на трите процента дефицит. Това заяви депутатът от ГЕРБ-СДС и председател на Комисията по бюджет и финанси Делян Добрев пред БНР. Още: "Да, България" разкри с кого ще се яви в коалиция на предсрочните избори

По думите му финансовият министър тихо и последователно си е вършила добре работата.

Той изтъкна, че ако се повторят бюджетите на Асен Василев като финансов министър, дупката в бюджета от 18 млрд. може да се отвори отново.

След изборите накъде?

Снимка: БГНЕС

Делян Добрев потвърди новината, че ГЕРБ веднага ще върнат първия мандат за съставяне на правителство, след като го получат от президента Румен Радев на 12 януари. Ако няма нов играч на политическата сцена, изборите ще възпроизведат същото като на последните избори – едни партии ще има 4-5 депутати повече, друг по-малко. Ако това не се случи и няма нов политически играч, ще има пак нови избори наесен, посочи Добрев.

Той очаква да види дали президентът все пак ще излезе на политическия терен или не.

Делян Добрев смята, че подаването на оставка на правителството на Росен Желязков е грешка. „Колегите от другите партии бяха коректни и правителството работеше и постигна забележими успехи“, доволен е той.

