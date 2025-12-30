Как лесно да размножите молитвено растение

Молитвените растения ( Maranta leucaneura ) са популярни стайни растения с пъстро шарени листа , които се движат със слънцето и се обръщат нагоре вечер, като ръце в молитва. Познаването как да размножавате молитвено растение ви позволява да разширите колекцията си безплатно. Независимо дали искате да отглеждате нови растения, на които да се радвате, или да спасите няколко счупени стъбла, това ръководство за размножаване на молитвени растения ще ви преведе през три прости метода, които можете да опитате.

Съвети за размножаване на молитвени растения

Без значение каква техника за размножаване изберете , тези съвети ще гарантират, че новите ви молитвени растения са възможно най-здрави.

Размножавайте в точното време. Въпреки че растенията технически могат да се размножават и през други сезони, най-доброто време за размножаване на молитвени растения е от пролетта до началото на лятото.

Започнете със здраво растение. Избягвайте да вземате резници или да делите растения, които са засегнати от вредители , болести или стресови фактори на околната среда. Размножаването на стресирано растение може да го стресира още повече до степен, в която няма да се възстанови, но също така намалява шансовете за успешно създаване на нови растения от него.

Избягвайте цъфтящи растения. Цъфтежът изразходва много енергия на растението и резниците, взети от цъфтящи растения, обикновено са по-трудни за вкореняване.

Размножаване на молитвени растения чрез деление

Разделянето е най-лесният и бърз начин да получите повече молитвени растения за вашата колекция. Този метод обаче е най-подходящ за по-големи и по-утвърдени молитвени растения и ще трябва да извадите растението от саксията, за да разделите корените му.

Стъпка 1: Огледайте корените

Извадете саксията на растението и отърсете достатъчно от почвата, за да можете да видите корените му. След като корените се оголят, потърсете по-малки, отделни молитвени растения, които са поникнали от основните корени на растението. Тези малки молитвени растения трябва да имат поне няколко здрави стъбла и листа, както и собствена коренова система.

Стъпка 2: Отрежете по-малките растение

С пръсти или остър, стерилизиран нож внимателно разделете или отрежете бебешките растения от корените на майчиното растение.

Стъпка 3: Засадете нови кълнове

Засадете новите си бебешки молитвени растения в добре дренирани саксии, пълни с качествена почвена смес. След засаждането полейте растенията, поставете ги на място, което получава ярка, индиректна светлина , и се грижете за тях точно както за майчиното растение.

Размножаване на стъблени резници във вода

Размножаването с вода е сравнително бърз начин за размножаване на молитвени растения и има допълнителното предимство, че можете да наблюдавате корените на растението, докато растат. Този метод може да се използва върху пресни резници, но е и чудесен начин за спасяване на счупени стъбла на растенията и резници от молитвени растения.

Стъпка 1: Отстранете резниците от стъбла

Вземете няколко резници от здрави стъбла на растението за молитва, като използвате остър, стерилизиран нож или ножица. Отрежете стъблата на растението в основата, около 2,5 см под листния възел, и се уверете, че всяко резник има няколко здрави листа.

Стъпка 2: Поставете резниците във вода

Напълнете чист стъклен буркан с около два-три сантиметра прясна вода и поставете резниците от стъбла в чашата. Отрязаният край на стъблото трябва да е напълно потопен, а листата на резника трябва да са доста над водната линия. Преместете резниците на място, което получава ярка, непряка слънчева светлина, и сменяйте водата редовно на всеки ден или два, за да я поддържате свежа.

Използването на прозрачен стъклен буркан за размножаване улеснява проследяването на растежа на корените и качеството на водата.

Стъпка 3: Пресаждане на резници

След като резниците пораснат около два-три сантиметра от корените, пресадете ги в малък съд, пълен със смес за саксии за стайни растения, и ги полейте. Поставете резниците обратно на средно светло място и се грижете за тях като за майчиното растение.