Спорт:

Станимир Стоилов влезе в историята на Турция: Командира празнува юбилей и зрелищна победа на Гьозтепе по пътя към Европа!

10 май 2026, 14:45 часа 121 прочитания 0 коментара
Снимка: facebook.com/Goztepe
Станимир Стоилов влезе в историята на Турция: Командира празнува юбилей и зрелищна победа на Гьозтепе по пътя към Европа!

Треньор №1 на България за 2025 година Станимир Стоилов отбеляза стотния си двубой начело на турския гранд Гьозтепе. “Жълто-червените” си завоюваха победа с 2:1 срещу Газиантеп в предпоследния кръг на турското първенство. С триумфа си те успяха да запазят шансовете за класиране на отбора в евротурнирите през следващия сезон. Към момента се намират на пето място във временното класиране, а ако успеят да го задържат ще се класират за Лига на конференциите.

Мъри Стоилов сътвори немислимо чудо в Турция и изведе Гьозтепе на крачка от Европа

От Гьозтепе поздравиха българския специалист за прекрасната работа. Мъри поведе измирския клуб в Първа лига, а сега е на път да го изведе до участие сред големите европейски имена и всичко това на фона на един от най-ниските бюджети в Суперлигата.

Още: Станимир Стоилов е искан от участник на Мондиал 2026 и от дубайски клуб

Гьозтепе

"Нашият старши треньор Станимир Стоилов достигна своя 100-тен официален мач начело на отбора ни. Следвайки примера на нашия легендарен старши треньор Аднан Сювари, благодарим на Станимир Стоилов за постигането на този важен етап в историята на нашия клуб и за всичките му усилия, както минали, така и бъдещи. Още много предстои, Командире!", споделиха от Гьозтепе за работата на българския специалист през последните две години.

Още: В Гьозтепе потриват ръце: Галатасарай се огледа в откритие на Мъри Стоилов

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Станимир Стоилов Лига на конференциите Гьозтепе
Жанина Колева
Жанина Колева Редактор
Още от Футбол свят
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес