Станимир Стоилов влезе в историята на Турция: Командира празнува юбилей и зрелищна победа на Гьозтепе по пътя към Европа!

Треньор №1 на България за 2025 година Станимир Стоилов отбеляза стотния си двубой начело на турския гранд Гьозтепе. “Жълто-червените” си завоюваха победа с 2:1 срещу Газиантеп в предпоследния кръг на турското първенство. С триумфа си те успяха да запазят шансовете за класиране на отбора в евротурнирите през следващия сезон. Към момента се намират на пето място във временното класиране, а ако успеят да го задържат ще се класират за Лига на конференциите.

Мъри Стоилов сътвори немислимо чудо в Турция и изведе Гьозтепе на крачка от Европа

От Гьозтепе поздравиха българския специалист за прекрасната работа. Мъри поведе измирския клуб в Първа лига, а сега е на път да го изведе до участие сред големите европейски имена и всичко това на фона на един от най-ниските бюджети в Суперлигата.

"Нашият старши треньор Станимир Стоилов достигна своя 100-тен официален мач начело на отбора ни. Следвайки примера на нашия легендарен старши треньор Аднан Сювари, благодарим на Станимир Стоилов за постигането на този важен етап в историята на нашия клуб и за всичките му усилия, както минали, така и бъдещи. Още много предстои, Командире!", споделиха от Гьозтепе за работата на българския специалист през последните две години.

