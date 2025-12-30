Как лесно да размножите парично дърво

Паричното дърво (Pachira aquatica) е популярно тропическо стайно растение , което според преданията на фън шуй ще ви донесе богатство и късмет. А знанието как да размножавате парично дърво ви позволява да разпространявате тази положителна енергия, като подарявате новите растения на приятели или като разширявате собствената си колекция. Освен фън шуй, паричното дърво добавя пищност и красота към всеки дом. Това растение има дървесна форма, която расте до 2,4 метра при подходящи условия. Ето как да размножите паричното си дърво чрез резници във вода или почва за саксии.

Как да размножаваме парично дърво

Можете да отгледате ново парично дърво, като вземете резник от установено растение и го вкорените във вода или почвена смес.

Още: Как да накарате паричното си дърво да цъфти

Стъпка 1: Направете разрез

Най-доброто време за вземане на резник от парично дърво е сутрин, когато растението е най-хидратирано и най-малко стресирано. Изберете здраво стъбло с дължина няколко сантиметра и няколко листа. Искате зелено стъбло, а не вдървеняло.

С остри ножици или резачки отрежете стъблото на растението точно под възела, който е издатината, където листът се прикрепя към стъблото. Това е точка на растеж на растението и там ще се образуват корените на новото растение.

Стъпка 2: Подрязване на листата

Още: Това е растението на тихото щастие: Носи късмет и любов

С ножицата си отрежете всички листа на резника, освен горните две. Това позволява на резника ви да насочи енергията си към растежа на корените, вместо към поддържащите листа.

Стъпка 3: Поставете резника във вода или почвена смес

Резниците от парично дърво могат да се вкоренят в почвена смес или вода. Някои хора предпочитат да вкореняват резници в прозрачни вази с вода, за да могат да наблюдават как корените растат и защото това е по-бързо. Други предпочитат да вкореняват резници в почвена смес, за да не се занимават със смяна на водата и защото могат да използват хормон за вкореняване , който стимулира растежа на корените. Хормонът за вкореняване намалява шансовете за неуспешно размножаване.

Народни поверия за паричното дърво: Защо растението изсъхва и губи листа

Метод с вода: Ако искате да вкорените резника си във вода, напълнете малка стъклена ваза с чешмяна вода и поставете резника в нея, точно както бихте поставили отрязано цвете. Поставете вазата на място с ярка, непряка светлина . Сменяйте водата във вазата поне веднъж седмично или по-често, ако водата се замърси или помътни. Ще започнете да виждате корени да растат от възела след около седмица. Дръжте резника във вазата, докато корените станат дълги няколко сантиметра. Това би трябвало да отнеме три до четири седмици.

Още: Отглеждане на Парично дърво: Привлечете пари и късмет!

Метод със смес за саксии: Ако искате да вкорените резника на паричното си дърво в смес за саксии, напълнете малка саксия със смес за разсад. Направете малка дупка в сместа с пръст или с върха на молив. Потопете отрязания край на резника в хормона за вкореняване и след това го поставете в дупката, която сте направили в сместа, като внимавате да не изтриете праха за вкореняване.

Оставете саксията на място с ярка, непряка светлина. Поддържайте почвата влажна през първите седмици, а след това я оставете да изсъхне малко между поливанията. Вашият резник би трябвало да развие достатъчно корени за пресаждане след четири до осем седмици. Проверете развитието на корените, като леко издърпате резника нагоре. Ако има съпротивление, той е готов за пресаждане. Ако не, оставете резника да продължи да развива корени.

Използвайте прозрачна пластмасова чаша за пиене с дренажни отвори на дъното вместо саксия. Ще можете да видите кога резникът на паричното растение е пуснал корени.

Стъпка 4: Пресаждане в нова саксия

Още: Парично дърво: Най-добрата грижа за добър растеж

След като резникът се е вкоренил, пресадете го в малко по-голям съд, пълен с висококачествена почва за саксии, която ще му осигури необходимите хранителни вещества, докато расте.