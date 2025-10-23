Как най-лесно се зазимяват рози

Кога да започнете и защо времето е важно?

Когато температурите тръгнат надолу, розите първи „казват“, че им е студено – клонките изсъхват, пъпките почерняват, а през пролетта тръгват трудно. Как най-лесно да ги зазимите, без сложни конструкции и със стъпки, които всеки може да изпълни? По-долу ще намерите ясен план за най-практичните методи и грешките, които да избегнете.

Какви грешки допускаме при зазимяване на розите

Не бързайте с покриването – дайте шанс на растенията да влязат в покой след първите слани. Целта е да пазите не само от студ, а и от резки колебания и вятър. Най-уязвими са мястото на присадката и върховете на младите леторасти. В по-студени райони защитата се поставя, когато почвата започне да замръзва, а в по-мек климат често е достатъчна само по-дебела мулчираща „възглавница“.

Задължителната основа - загърляне и мулч

Най-сигурната базова защита е загърляне с чиста почва около основата на храста, така че да покриете присадката с 15-25 см „хълм“. Почвата вземете от друго място, за да не нараните корените. Отгоре добавете слой мулч (кора, слама, сухи листа), който служи като изолация и държи постоянна температура. При силни ветрове фиксирайте мулча с мрежа или нисък цилиндър от тел, за да не се разпилява.

Как да постъпите с различните видове рози?

Храстовидни и чаени хибриди: загърляне + 10-20 см мулч обикновено е достатъчно. При чувствителни сортове добавете рогозка или зебло около храста.

Катерливи: първо привържете леторастите към опората, после увийте свободно с дишащ материал (зебло/нетъкан текстил). В основата – същото загърляне.

Не допускайте тази грешка при зазимяване на розите

Стъблени (щамбови): склонете короната внимателно към земята, закрепете и покрийте със смес от листа и нетъкан текстил; основата – задължително загърляне.

В саксии: най-лесният вариант е да преместите съда на завет – до стена, в неотопляем гараж или вкопан до ръба в градината; контейнерите изстиват по-бързо и имат нужда от по-дебел мулч.

Подрязване, почистване и подготовка

Премахнете само счупени и болни клонки; същинската резитба оставете за късна зима/ранна пролет. Спрете торенето с азот към края на лятото и не „подмладявайте“ с късно подрязване – това провокира нежна растежна тъкан, която лесно измръзва. Почистете падналите листа около основата (намалявате риска от болести) и полейте обилно преди трайното застудяване, за да не изсъхнат тъканите през зимата.

Как да зазимим розите

Допълнителни методи за студени райони

Ако се очакват дълги периоди под -15 °C или открит, ветровит терен:

Използвайте розови „яки“ (цилиндър от мрежа), които се пълнят с листа/слама над загърлянето.

При екстремен студ наклонете и закрепете храста в плитък канал и го покрийте с почва и мулч.

За катерливи рози добавете втори слой зебло и не допускайте найлон да прилепва плътно – нужна е вентилация срещу загниване.

Чести грешки, които да избегнете

Твърде ранно покриване – розите се „задушават“ и остават с мека тъкан.

Мулч директно върху влажни, непочистени листа – повишава риска от болести.

Използване на тежък найлон без отвори – води до конденз и измокряне на кората.

Вземане на пръст от основата на розата за загърляне – оголват се корени; вземете почва от друго място.

Силна есенна резитба – оставете същественото за пролетта, когато се виждат измръзналите части.

Преди зазимяване на розите задължително ги полейте с това и студът няма да ги съсипе

Как да свалите защитата напролет?

Изчакайте трайното размразяване и постепенно отстранете мулча, за да не шокирате растенията. Отвийте материалите в облачен ден и проветрявайте. Тогава направете основната резитба: премахнете измръзналото, съкратете до здрава пъпка, насочена навън, и подхранете умерено. В първите седмици след сваляне на защитата следете влагата – пролетното слънце изсушава бързо.

Какво да направите, ако розите са изсъхнали през зимата?

Зазимяването на розите не е сложно, ако следвате три стъпки: загърляне на основата, изолация с мулч и дишаща защита от вятър. Времето е ключът – започнете след първите слани и добавяйте слоеве според климата и вида рози. Не прекалявайте с резитбата през есента и пазете присадката на топло. А когато пролетта дойде, сваляйте защитата постепенно и режете смело до здрава тъкан – така ще имате силни рози и повече цвят.